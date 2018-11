© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le dichiarazioni dell'allenatore del Rieti, Chéu, dopo la sconfitta per 3-0 a Catanzaro: “Credo che oggi abbiamo avuto sei occasioni nitide e non siamo riusciti a segnare, gli avversari hanno fatto due tiri in porta e tre gol se contiamo il rigore. Con molto rispetto verso il direttore di gara voglio però far notare che se il fallo da rigore fosse stato commesso dall’altra parte non sarebbe stato fischiato, perché nel secondo tempo c’era un rigore netto su Gondo e in più il numero 14 doveva prendere il secondo cartellino giallo. Non voglio assolutamente attaccare nessuno, dico quello che penso e che siamo spesso penalizzati subendo molti rigori. Comunque credo che i ragazzi abbiano disputato una gara importante, abbiamo messo in difficoltà l’avversario nel proprio stadio per novanta minuti giocando una partita di qualità, purtroppo siamo stati sfortunati e credo che il 3-0 sia un risultato bugiardo e che non rispecchi quanto visto in campo.”E’ intervenuto anche il Ds Mpasinkatu: “Siamo una squadra giovane, ci tengo a precisarlo sempre, che oggi ha giocato bene e ha lottato per tutti i novanta minuti. Peccato per il risultato, ma dobbiamo restare concentrati e pensare alla prossima partita contro la Juve Stabia. Voglio comunque fare i complimenti al Catanzaro per la partita disputata oggi”.Intanto su Npc Tv il presidente Manthos Poulinakis ha blindato il tecnico reatino Cheù e ha annunciato tre acquisti di spessore.