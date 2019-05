IL TABELLINO

I RISULTATI DELL'ULTIMA GIORNATA

CLASSIFICA FINALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un rigore e un punto per parte. Il Rieti chiude alla grande il campionato andando a strappare un pareggio meritato al "Massimino" di Catania. Il risultato finale matura tutto nel primo tempo con due calci di rigore. Dopo un paio di buone chances per parte, al 22', la sblocca il Catania. Conclusione dal limite di Llama che sbatte sul braccio di Delli Carri: calcio di rigore per il Catania e Lodi dal dischetto è freddissimo, spiazzando Marcone per l'1-0. Il Rieti però è assolutamente in partita e otto minuti più tardi pareggia i conti. Stavolta Pisseri commette fallo su De Vito, con Cernigoi che si presenta dal dischetto e sigla l'1-1 mettendo a referto anche il suo quinto gol stagionale. Il Rieti nella ripresa tiene botta, concedendo a Catania il giusto e portando a casa un punto di prestigio su uno dei campi più affascinanti dell'intera serie C. Il match si chiude con i giocatori amarantocelesti che vanno a salutare i quattro, encomiabili, tifosi amarantocelesti presenti in terra siciliana. Sono 27 i punti complessivi di uno strepitoso girone di ritorno, che consegna una storica salvezza al Rieti. Ora è tempo di costruire le certezze per il futuro.Pisseri; Calapai, Aya, Esposito, Marchese (8’st Brodic); Biagianti (24’st Bucolo), Lodi, Llama (17’st Valeau); Sarno, Curiale (8’st Marotta), Manneh (24’st Di Piazza).A disp.: Bardini, Lovric, Carriero, Di Piazza, Liguori, Distefano, Pecorino, Mujkic. All. NovellinoMarcone; Mattia, Scardala (1’st Gigli), Delli Carri (1’st Zanchi); Brumat (35’st Gualtieri), Marchi, Garofalo, Carpani, De Vito; Cernigoi (20’st Svidercoschi), Tommasone (1’st Maistro).A disp.: Costa, Tiraferri, Cericola, Criscuolo, Palma, Corinti, Venancio.Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Bahri - Niedda)22' Lodi (C) (r), 30' Cernigoi (R) (r)Ammoniti Biagianti, Marchi, Llama, Esposito.Sicula Leonzio - Casertana 0-3Bisceglie - Cavese 4-3Monopoli - Siracusa 4-1Catanzaro - Trapani 6-3Potenza - Vibonese 1-0Juve Stabia - Virtus Francavilla 1-2Paganese - Viterbese 1-0Reggina - Matera 3-0 a tavolinoJuve Stabia 77Trapani 73Catanzaro 67Catania 65Potenza 57Virtus Francavilla 55Reggina 52Monopoli e Casertana 51Rende e Cavese 47Viterbese 45Sicula Leonzio e Vibonese 42Rieti 39Siracusa 35Bisceglie 29Paganese 23Matera escluso dal campionato