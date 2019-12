ADDARIO 5,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Catania. Per gli amarantocelesti si salvano Gigli e De Sarlo, Addario e Zanchi fanno quel che possono. Male Granata e tutto il resto della squadra.Salva in un paio di circostanze, forse poteva fare qualcosa in più sul secondo gol ma c’è da valutare una eventuale piccola deviazione di Gigli. Fa quel che può, ma è un brutto pomeriggio per tutti.Gioca in un ruolo non suo, e per questo ha una piccola attenuante. L’inferiorità numerica non aiuta, ma è una partita difficile.Partita totalmente da dimenticare, e in fretta. Assist a Di Molfetta in occasione dell’1-0, poi si fa espellere per un disimpegno errato e conseguente trattenuta.E’ l’ultimo a mollare, fa quel che può, ma i giocatori del Catania, in ripartenza, sbucano fuori dappertutto. Gioca comunque con orgoglio, come si richiede ad un capitano.Ad inizio gara Caneo gli urla di giocare in avanti, ma trovare sbocchi è veramente difficile. Gara senza infamia e senza lode.Il pallone non transita praticamente mai dalle sue parti, centrocampo quasi sempre saltato, ma non riesce come al solito ad imporre ritmo alla partita.Vale lo stesso giudizio di Zampa. Non riesce mai ad incidere, ha pochi palloni da smistare e gioca fuori ruolo.Anche per lui non è facile in una partita cosi. Sbaglia qualcosa in avvio, nella ripresa ha il merito di mettere il pallone in mezzo per il gol di De Sarlo.I palloni arrivano con il contagocce, prova in un paio di circostanze a fare qualcosa, ma viene costantemente murato dalla difesa.Sembra il fratello del giocatore ammirato contro la Viterbese, ma è il riflesso di una squadra che non gira più a dovere. Tocca pochissimi palloni.Un po' di orgoglio nel finale, segna il 3-1, ci prova, fa sponda, prova un paio di colpi di testa. Entra in campo con il giusto atteggiamento.Anche per lui pochissimi palloni toccati, prova un paio di sponde ma non gli riescono. Partita che poi non ha altro da dire.Prova a giocare qualche pallone in verticale, non è da lui, e soprattutto in quel momento della gara, che ci si attende la scossa.