IL TABELLINO

Rieti

Catania

Arbitro

Marcatori

Note

SECONDO TEMPO

GOL CATANIA 1-4

GOL RIETI 1-3

GOL CATANIA 0-3

GOL CATANIA 0-2

PRIMO TEMPO 0-1

GOL CATANIA 0-1

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Catania

Arbitro

RIETI - Quarta sconfitta consecutiva per il Rieti, che allo Scopigno va ko 4-1 contro il Catania. Troppo poco da parte degli amarantocelesti al cospetto della squadra di Lucarelli, che vince con pieno merito e si porta a casa tre punti importanti.Sono proprio gli ospiti a partire forte pressando alto e guadagnando due calci d’angolo, il Rieti risponde al 4’ con una conclusione alta di Marcheggiani. All’8’ il Catania sfiora il vantaggio con Di Piazza, provvidenziale Addario a negargli l’1-0. Al 15’ però il gol ospite arriva ma è una gentile concessione del Rieti: passaggio in orizzontale di Granata che, di fatto, serve Di Molfetta che di piattone batte Addario. Il Rieti abbozza una reazione con una conclusione di Beleck murata, ma al 31’ Granata, già ammonito, si fa espellere, trattenendo un avversario dopo aver perso il pallone. Il Rieti però non sbanda e riesce a proporsi in avanti senza mai però creare nitide occasioni da gol. Si va al riposo sullo 0-1.Nella ripresa altra possibile svolta: intervento scellerato di Dall’Oglio sulla trequarti difensiva del Rieti, il giocatore viene ammonito, protesta, e si becca il rosso. Lucarelli inserisce subito Biagianti, ma nella possibile svolta favorevole per il Rieti, il Catania trova il raddoppio ancora con Di Molfetta, che con il piattone sinistro beffa un Addario non troppo reattivo al minuto 5’ della ripresa. Il Rieti ci prova, ma il Catania sfrutta le praterie in contropiede e cala il tris al 24’ con Di Piazza, servito da un assist del neo entrato Barisic. Caneo muove qualche pedina e di orgoglio, il Rieti, accorcia con De Sarlo al 30’: l’attaccante è bravo a spingere in porta un cross basso. Il gol però non da la scossa al Rieti ed il Catania chiude i conti in contropiede con Barisic che serve Catania, appena entrato, per il definitivo 4-1.Si chiude cosi la partita, nel silenzio triste ed assordante dello Scopigno. Un Rieti che ha bisogno di una scossa, anche se ad oggi, non sappiamo esattamente da dove possa arrivare.(3-4-3): Addario 5,5; Palma 5, Gigli 6, Granata 4; Esposito 5 (85’ Arcaleni sv), Zampa 4,5, Tirelli 4,5 (85’ Del Regno sv), Zanchi 5; Marcheggiani 5 (87’ Poddie sv), De Paoli 4 (60’ De Sarlo 6), Beleck 4 (60’ Marino 5). A disp: Lazzari, Pegorin, Sette, Bellopede. All. Caneo 5(3-5-2): Furlan 6; A.Esposito 6, Pinto 6,5, Silvestri 6; Biondi 6 (59’ Barisic 7), Mazzarani 5,5 (47‘ Biagianti 5,5), Rizzi 6, Dell’Oglio 5, Calapai 6, Di Molfetta 7,5 (77’ Catania 6,5) Di Piazza 6,5 (77’Curiale 6). A disp: Martinez, Noce, Bucolo, Curiale, Marchese, Llama,Catania, Rossetti. All. Lucarelli 6,5: Acanfora di Castellammare di Stabia 6 (Pappagallo-Abruzzese): 15’ Di Molfetta (C ), 50’ Di Molfetta (C), 69’ Di Piazza (C), 75’ De Sarlo (R), 82’ Catania (C): espulsi al 31’ Granata per doppia ammonizione, al 46’ Dall’Oglio (C) per proteste; ammoniti Zampa (R), Granata (R), Silvestri (C), Biagianti (C)48'- Arriva il triplice fischio. Catania batte Rieti 4-1 allo Scopigno43'- Fuori Marcheggiani, dentro Poddie40'- Fuori Tirelli, dentro Del Regno. Fuori anche Esposito, dentro Arcaleni37'-. Quarto gol del Catania, di Catania, che ribadisce in rete un cross di Barisic32'-Doppio cambio Catania: fuori Di Piazza, dentro Curiale. Fuori anche Di Molfetta, dentro Catania30'-. Il Rieti accorcia le distanze con De Sarlo, che allunga con l'esterno destro un cross basso28'- Catania vicino al poker. Siluro di Di Piazza che sbatte sulla traversa24'-. Tris del Catania in contropiede. Pallone sul secondo palo di Barisic, sbuca Di Piazza e insacca il 3-020'- Ammonito Biagianti nel Catania per intervento in ritardo. Poco prima proteste del Rieti per un presunto calcio di punizione dal limite15'- Doppio cambio Rieti: fuori De Paoli, al suo posto De Sarlo. Fuori Beleck, dentro Marino14'- Cambio per il Catania: fuori Biondi al suo posto Barisic13'- Catania vicino al 3-0 in contropiede con Di Molfetta, Addario blocca la conclusione debole9'- Il raddoppio del Catania sembra aver tagliato un po le gambe al Rieti, che comunque ci prova con orgoglio5'-. Pallone arretrato e conclusione di Di Molfetta, beffato Addario1'- Iniziato il secondo tempo, dopo 30' cartellino rosso per dell'Oglio, protagonista di un brutto intervento47'- Termina qui il primo tempo. Il Catania chiude in vantaggio 1-0.45'- Assegnati 2' di recupero44'- Ora fase di stallo della partita. Il Catania non riesce ad approfittare della superiorità numerica ed il Rieti è un po impreciso37'- Il Rieti nonostante l'inferiorità numerica ci prova. Poco fa conclusione di Beleck murata, Catania che però ha tanto spazio in contropiede31'- Possibile altra svolta del match. Granata rimedia il secondo giallo dopo aver perso un brutto pallone27'- Il Rieti da qualche minuto è decisamente cresciuto. Amarantocelesti maggiormente propositivi e Catania che ha perso metri sul campo19'- Risponde il Rieti in ripartenza. Beleck scambia con Marcheggiani che calcia, ma il suo tiro viene murato in angolo.18'- Catania vicino al raddoppio con Mazzarani. Punizione tesa in mezzo che diventa un tiro e sbatte sulla traversa15'-. Pallone in orizzontale horror di Granata che diventa un assist per Di Molfetta che batte Addario.14'- Ancora Catania in contropiede. Contropiede dei siciliani che liberano Di Molfetta, grande salvataggio di Zanchi in scivolata8'- Bella azione del Catania con palla imbucata per Di Piazza, provvidenziale Addario che respinge la conclusione ravvicinata6'- Marcheggiani fermo a terra dopo essere caduto male a seguito di un contrasto, per lui problema al ginocchio sinistro, ma sembra in grado di continuare4'- Ripartenza del Rieti spinta da Zanchi, Marcheggiani ci prova dal limite ma il pallone finisce altissimo sopra la traversa2'- Catania partito subito forte allo Scopigno. Doppio calcio d'angolo per la squadra di Lucarelli1'- Iniziata la gara allo Scopigno, calcio d'avvio dato dal Rieti in classica maglia amarantoceleste. Completo bianco invece per il CataniaDue squadre che vogliono ritrovarsi in un periodo difficile. Gli amarantocelesti cercano un successo in casa che manca dal derby contro la Viterbese: era il 23 ottobre. Nessuna sorpresa nella formazione di Caneo, con Palma nei tre di difesa, come annunciato in conferenza dallo stesso tecnico. Nel Catania Lucarelli rinuncia a Biagianti, Llama e Curiale, oltre a Lodi, non in buoni rapporti con il tecnico.: Addario; Palma, Gigli, Granata; Esposito, Zampa, Tirelli, Zanchi; Marcheggiani, De Paoli, Beleck.: Furlan, Silvestri, Di Molfetta, Rizzo, Pinto, Biondi, Dall’Oglio, Calapai, A. Esposito, Mazzarani.: Acanfora di Castellammare di Stabia (Pappagallo-Abruzzese)