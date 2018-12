PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Catania

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti in campo allo Scopigno alla ricerca del terzo successo consecutivo in casa contro il Catania.13'- Solo una occasione degna di nota allo Scopigno. Per il momento la gara corre sui binari dell'equilibrio e su ritmi non elevati. Ora il Rieti protesta per un calcio di rigore non assegnato da Miele7'- Catania vicino al vantaggio. Bella azione sulla destra di Manneh che mette un cross basso, Curiale prova in estirada ma non riesce a spingere in rete4'- Grande equilibrio in questo avvio allo Scopigno, Rieti ben messo in campo con Chéu che alla fine opta per un 4-3-31'- Iniziata la gara allo Scopigno. Primo possesso per il Rieti in classica maglia amaranto. Completo bianco per il CataniaUltima gara del girone di andata che vedrà gli amarantoceleste impegnati contro il Catania di Sottil. Nessun colpo di scena nella formazione del Rieti, con Gigli ancora titolare in difesa insieme a Delli Carri, ancora panchina invece per Pepe. Da capire se il tecnico opterà per il 3-5-2 con Vasileiou e Gondo di punta oppure il solito 4-3-2-1. Confermata invece la formazione del Catania.: Costa, Delli Carri, Gigli, Gualtieri, Dabo, Cericola, Konate, Diarra, Maistro, Vasileiou, Gondo. All. Chéu: Pisseri, Aya, Silvestri, Marotta, Lodi, Curiale, Rizzo, Manneh, Ciancio, Calapai, Biagianti. All. Sottil: Miele di Torino (Younes-Niedda)