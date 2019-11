CANEO, EMERGENZA-DIFESA

RIETI - A quasi un anno di distanza dalla "prima volta" in serie C, Rieti e Catania si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra. Lo scorso 27 dicembre la sfida dello "Scopigno" si concluse con un beffardo 1-0 in favore degli etnei che vinsero la gara grazie ad un assolo di Calapai, bravo ad infilare il pallone sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Costa.Domani, domenica 1 dicembre, Rieti-Catania sarà una gara che vedrà di fronte due squadre in crisi d'identità, alle prese con vicissitudini societarie ancora tutte da risolvere, ma che in campo - se vogliono - riescono ad esprimere un buon calcio. Caneo dal canto suo, dovrà rinunciare a Tiraferri (squalificato) ed Aquilanti, che esattamente come sette giorni fa, ha alzato bandiera bianca tirandosi fuori dalla contesa, nonostante la convocazione d'ufficio di Caneo. Per il Rieti, però, sarà ancora 3-4-3 la traccia tattica da seguire, perché per il tecnico sardo «se si vuole ottenere un'identità ben precisa, non va snaturato il modo di giocare». Ma avendo gli uomini contati, specialmente in difesa, dovrà adattare un centrocampista nel ruolo di centrale, un po' come accaduto domenica scorsa ad Avellino quando Gigli abbandonò il campo al 20' per infortunio. «Giocherà Palma intermedio di destra, con Tirelli mezz'ala al fianco di Zampa - dice Caneo in conferenza stampa - per il resto mi aspetto la prestazione, poi il risultato dipenderà da tanti fattori».Sul fronte opposto, invece, Lucarelli dovrebbe ripartire dalla stessa formazione che domenica scorsa al "Massimino" ha pareggiato 1-1 contro la Casertana: Catania-Curiale sarà la coppia d'attacco, anche se con un Di Piazza in grande spolvero (in gol anche mercoledì in Coppa Italia) il ballottaggio resisterà fino all'ultimo. Difficilmente vedremo Lodi partire dal primo minuto: tra il tecnico e lo storico numero 10 rossoblù non sembra correre buon sangue ultimamente, ma per questa categoria è un lusso permettersi un giocatore del genere tra i rincalzi.Una curiosità: saranno le questioni societarie, saranno gli ultimi episodi che hanno caratterizzato la stagione degli amarantoceleste, dopo lo 0-3 a tavolino con la Reggina di due settimane fa, sta di fatto che di tutto il palinsesto domenicale del girone C, Rieti-Catania è l'unica partita che non viene quotata dai bookmakers.(1° DICEMBRE)Monopoli-Virtus FrancavillaCatanzaro-TernanaCavese-BisceglieRende-BariTeramo-RegginaCasertana-PaganeseSicula Leonzio-ViboneseViterbese-AvellinoPotenza-PicernoReggina 40Potenza e Ternana 33Monopoli 31Bari 30Catanzaro 24Teramo 23Casertana 22Viterbese e Catania 21Vibonese e Cavese 20Virtus Francavilla 19Paganese, Picerno e Avellino 17Sicula Leonzio, Bisceglie e Rieti 11Rende 10