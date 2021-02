Mille emozioni al Gudini ma per il Rieti c'è il secondo stop di fila: Castelnuovo Vomano vince 3-4. Foto

RIETI - Al Gudini il Rieti perde la maratona del gol col Castelnuovo Vomano, secondo in classifica: al termine dei 96 minuti è 3-4 in favore degli abruzzesi. Seconda sconfitta consecutiva per il Rieti, che vede le prime tre allontanarsi, resta a 24 punti raggiunto da altre tre squadre. Gara che fa restare tutti col fiato sospeso fino al termine, gli amarantocelesti restano in dieci per venti minuti.

Il match

Il tecnico Stefano Campolo è costretto a cambiare qualcosa tra gli undici in campo, Fioretti è un ormai un giocatore del Pineto, Marchi squalificato e Tirelli ancora out per infortunio complicano le cose. Haberkon, Sadek e Vari sono le prime scelte del mister contro la formazione abruzzese.

Gara che nonostante le condizioni meteo risulta entusiasmante, le due compagini si sfidano a viso aperto ma al 12’ è il Rieti ad avere la meglio: buona la progressione del difensore centrale Scognamiglio, dopo una buona triangolazione tra Sadek e Vari la palla arriva sul fondo a Tiraferri che mette dentro per Galvanio, il numero sette non sbaglia e sigla il vantaggio amarantoceleste. Al 25’ arriva la risposta del Castelnuovo Vomano: su punizione dai trenta metri Loviso batte Scaramuzzino e riporta la gara in parità: è 1-1. Al 30’ grave errore difensivo per il Rieti: Scaramuzzino appoggia male per Montesi che atterra un giocatore del Castelnuovo Vomano, per il direttore di gara non c’è alcun dubbio sul penalty. Sul dischetto ancora Loviso fa doppietta e stravolge il risultato in soli cinque minuti, Scaramuzzino intuisce ma non respinge. Le emozioni non sono finite: al 32’ Scognamiglio in scivolata sugli sviluppi di un corner riesce a trovare il gol del pareggio: 2-2. Al 36’ gli ospiti colpiscono ancora, la difesa del Rieti è poco attenta: Emili mette una palla filtrante per Faggioli, Scaramuzzino non legge bene l'azione, il numero 9 trova il 2-3 con un pallonetto.

Dopo un primo tempo rocambolesco, la ripresa non è da meno. Al 10’ è Federico Vari a mettersi in mostra: l'esterno d'attacco del 2001 sfrutta un errore difensivo del Castelnuovo Vomano, a tu per tu con l’estremo difensore Natale mette dentro il gol del 3-3. Al 26’ la beffa per i reatini, rosso diretto per Tiziano Tiraferri dopo un intervento in scivolata, il Rieti prosegue in dieci i restanti minuti di gara. Passano 4’ e gli ospiti sono di nuovo in vantaggio: Foglia dai trenta metri fa partire un gran tiro che coglie impreparato Scaramuzzino: è 3-4 al 30’. Nei minuti di recupero intervento in ritardo di Scognamiglio che porta il secondo rigore per il Castelnuovo: sul dischetto Di Ruocco si fa ipnotizzare da Scaramuzzino che intuisce e respinge.

Il tabellino

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino 4; Gualtieri 5,5 (85' Martinelli s.v.), Scognamiglio 6,5, Montesi 5,5; Tiraferri 5, Sadek 5, Orchi 6, Vari 6,5 (71' Tunkara s.v), Zona 6 (56' Esposito 5,5); Haberkon 5 (55' Tommasone), Galvanio 6,5 (74' Brumat s.v). A disp. Saglietti, Nobile, Signate, Mattei. All. Campolo 6.

Castelnuovo Vomano (4-3-2-1): Natale 6; Olivi 5,5 (68' Di Ruocco 6), Terrenzio 6, Casimirri 6,5, Sanseverino 6; Bregasi 5,5 (68' Basilico 6), Loviso 7,5; D'Egidio 6 (91' Gentile s.v.), Emili 6 (93' Porrini), Foglia 6,5; Faggioli 6,5. A disp.: Olivieri, Ferri, Croce, Sbarbati, Manari. All. Di Fabio 6,5.

Arbitro: Luongo di Napoli 6,5 (Pileri-Mastrosimone).

Marcatori: 14' Galvanio, 27', 30' (rig.) Loviso, 32' Scognamiglio, 37' Faggioli, 55' Vari, 75' Foglia

Note: gara a porte chiuse. Al 71' espulso Tiraferri (R) per gioco pericoloso. Ammoniti: Gualtieri, Orchi, Galvanio (R), Olivi, Loviso (C). Al 96' Di Ruocco (C) si fa parare un rigore. Angoli: 1-5. Recupero: 1' pt, 5' st.

