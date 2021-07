Castelnuovo di Farfa, acqua non potabile nell'intero Comune

Venerdì 16 Luglio 2021, 21:08

RIETI - Acqua non potabile nell'intero Comune di Castelnuovo di Farfa.

Con una ordinanza firmata dal sindaco Luca Zonetti, dopo che la Asl aveva effettuato le analisi di routine riscontrando parametri non in linea ai normali valori di riferimento, è stato vietato l’utilizzo dell’acqua fin quando non tornerà potabile. Il superamento dei parametri emerso dalle analisi effettuate e la successiva comunicazione della Asl hanno fatto scattare il provvedimento di divieto di utilizzo dell’acqua a scopo alimentare da parte del primo cittadino di Castelnuovo. Le analisi batteriologiche di campioni d’acqua prelevati presso la fontana Comunale in via Roma, hanno evidenziato il superamento del valore dei parametri microbiologici previsti dalla legge.

Il divieto di utilizzo dell’acqua a scopi alimentari resterà in vigore fino alla nuova ordinanza di revoca. Intanto sono già stati prelevati ulteriori campioni dopo le operazioni di clorazione delle cisterne ed avviate ulteriori analisi coi risultati che dopo le colture saranno disponibili non prima di inizio settimana prossima.

Nel frattempo docce si ma non si può bere l’acqua del rubinetto e neanche cucinarci a meno che non si faccia bollire prima.