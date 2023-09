RIETI - Ancora un'occasione per visitare il castello di Rocca Sinibalda in notturna. L'opportunità ci sarà il prossimo sabato 23 settembre con una serata dedicata all'autonomia. Con l’autunno i cieli sono pieni di bellezza nuova e il castello si trasformerà in un luogo fantastico da cui poter ammirare la volta celeste con le sue costellazioni, i suoi pianeti e i suoi spazi sconfinati. Dopo aver visitato alle luci soffuse della sera la corte grande, il piano terra e alcune delle sale affrescate del piano nobile, ci ritroveremo nei giardini pensili ridisegnati da Ippolito Pizzetti dove saranno posizionati i telescopi puntati verso il cielo. La guida astrofila fara' osservare due dei giganti gassosi del sistema solare: Giove con il suo sistema di satelliti e Saturno con i suoi anelli. Poi la Luna con i suoi mari, crateri, valli e montagne. Si parlerà di costellazioni e di alcuni oggetti luminosi persi nel ciel profondo. L'appuntamento e' a Rocca Sinibalda alle 21. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3887464277 o 0644233634.