Un buon Rieti infila il tris: Castelfidardo ko 1-0, decide un gol di Vari. Il sogno playoff si rafforza. Foto

RIETI - Tre vittorie nelle ultime tre gare e il Manlio Scopigno fa forte il Rieti: è 1-0 sul Castelfidardo. Vari porta i tre punti e il sogno playoff. Terzo successo di fila per i reatini che si attestano al decimo posto con 40 punti a -6 dal quinto posto.

Il successo degli amarantocelesti fa uscire gli ospiti dalla zona playoff. Dopo il pareggio nella gara di andata (1-1), il ritorno è dei reatini.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni del match

Il gol della vittoria arriva al 18' della ripresa: il neoentrato D’Alessandris forte delle sue qualità salta un avversario e si ritrova in area, dal limite dell’area piccola imbuca per Galvanio che vela per Vari, il numero sette non fa altro che appoggiarla in rete è ed 1-0

Il tabellino

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino 6, Sadek 5.5, Zona 6, Mattei 6 (46' st Tiraferri Sv), Scognamiglio 6, Montesi 6, Vari 7 (30’ st Signate 6), Marchi 6 (12’ st Orchi 6), Prandelli 6 (12’ st D’Alessandris 6.5), Tirelli 6, Galvanio 6.5 (22’ st Giannetti 6). A disp.: Saglietti, Gualtieri, Magliozzi, Falilò. All. Battisti 7

Castelfidardo (4-3-3): David 6, Cusimano 6, Mataloni 5.5 (35’st Braconi Sv), Rossini 6 (22’ st Perpepaj 6), Bilotta 6, Rinaldi 6, Di Dio 6 (22’ st Bracciatelli 6), Corcione 6 (40’st Fermani Sv), Moussadja 6, Giampaolo 5.5 (12’ st Monachesi 6), Cardinali 5.5. A disp.: Specacè, Fabiani, Santangelo, Mazzieri. All. Lauro 6

Arbitro: Zambetti di Lovere 5.5 (Chillemi e Pinna)

Marcatori: 18’ st Vari.

Note. Gara a porte chiuse. Ammoniti: Marchi, Mattei, Scaramuzzino, Sadek,Tiraferri (R), Moussadja, Rinaldi (C); Angoli: 5-4. Recupero: 0’pt-4'st

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA