RIETI - Skyscanner annuncia i 20 paesi più belli d'Italia 2018. Castel di Tora è il paese più bello della Regione Lazio

Il motore di ricerca Voli, Hotel e Autonoleggio Skyscanner.it ha annunciato la Lista dei 20 paesi più belli d’Italia per il 2018. "Come ogni anno - spiega una nota - Skyscanner seleziona 20 piccole gemme italiane, che valgono assolutamente una visita. Borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa, Per stilare questa speciale lista di paesi, uno per ogni Regione, Skyscanner ha considerato i paesi italiani con una popolazione inferiore ai 35mila abitanti, con un borgo ben conservato e che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza. Per la regione Lazio Skyscanner ha selezionato Castel di Tora in provincia di Rieti". © RIPRODUZIONE RISERVATA