© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, sabato 8 giugno alle 18, avrà luogo, a Castel di Tora la prima edizione di “Culturano - Cultura e Natura nella Valle del Turano”, inizio di una serie di eventi artistico culturali nei borghi medioevali della Valle del Turano."Culturano presenta Emozioni Private. Lucio Battisti, un’opera letteraria di Amalia Mancini, edita da Arcana Edizioni - si spiega in una nota. - La biografia psicologica, che contiene un’intervista esclusiva a Mogol, si pone la volontà di tracciare una linea scritta attraverso la vita e la musica di Lucio Battisti. La presentazione del libro consta di una performance musicale con l'accompagnamento della Band Battistiamo, i cantanti Silvia Lo Giudice (pop lirica) e Andrea Felici, che interpreteranno le piu’ belle canzoni di Lucio Battisti.Seguirà il concerto della Scoop Jazz Band, meglio nota come il complesso musicale di un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi standard jazz, classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. Proporranno i più svariati brani, da Buonasera Signorina a When you are smiling, Nostalgia in Times Square e tanti altri.L’evento è patrocinato dal Comune di Castel di Tora e dal Sovrano Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio e Chios ed è sponsorizzato dall’Hotel Turano e dalla Home Restaurant Le Querce.L’obiettivo è far conoscere la bellezza dei borghi e far comprendere meglio il ruolo che la natura e la cultura hanno nel nostro vivere quotidiano, vivendole! L’Intento è far tornare a vivere l'arte, la musica e la cultura in modo che siano uno stimolo all'integrazione e alla crescita umana. Un inno all’arte che inonda di parole, note e di colori la Valle del Turano, trasmette la gioia e il dinamismo legati all’inizio dell’estate e quel messaggio di partecipazione che solo le Arti riescono a dare. L’evento, aperto al pubblico, avrà luogo presso l’Hotel Turano, in via Turanense 50, una location di grande effetto situata sulle sponde del Lago".