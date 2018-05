di Samuele Annibaldi

RIETI - Due nuovi affreschi ornano Casperia, realizzati dagli studenti dell’università statunitense “John Cabot” che ha sede a Roma: uno all’interno dell’oratorio parrocchiale, l’altro in un’edicola votiva nei pressi del fontanile della Samaritana. I ragazzi seguiti dal professor William Pettit hanno dipinto le figure di san Giovanni Battista, patrono del paese, e della Vergine Maria utilizzando materiali tradizionali, con l’applicazione di due strati di malta con sabbia di fiume e grassello di calce, e un intonaco finale di polvere di marmo su cui gli studenti hanno dipinto con le terre naturali. I ragazzi, divisi in due turni, hanno alloggiato in paese per due finesettimana durante i quali hanno lavorato con cazzuole e pennelli, suscitando la curiosità e la soddisfazione della popolazione.



“Si tratta di un progetto didattico – spiega il vicesindaco Marco Cossu – una prova pratica per far capire agli allievi americani quali erano le tecniche pittoriche che si usavano nell’Italia medievale. I personaggi raffigurati sono i santi venerati nel territorio. Speriamo di poter proseguire questo interessante rapporto di collaborazione accademica per disseminare il paese di nuovi affreschi”.

