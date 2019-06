IL PROGETTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si traccia un bilancio di fine anno scolastico nella Primaria di Casperia. Sicuramente una delle iniziative di maggior successo portate avanti è senza dubbio “la Scuola incontra il territorio”, un progetto che ha visto impegnati alunni e docenti in stretta sinergia con alcune delle maggiori attività del paese.Il progetto ha portato a stretto contatto la scuola e i ragazzi con gli antichi mestieri presenti in paese, conoscenza e valorizzazione delle peculiarità locali. Basti pensare alla visita nella prestigiosa sartoria Massoli diretta oggi da Maria Grazia Cimini, atelier di alta moda che lavora con le firme prestigiose famose nel mondo ad iniziare da Fendi, poi il forno Dolce Sabina di Sara Giusti. In quest’ultima visita gli alunni sotto la guida di Sara e di Benito Giusti hanno potuto ripercorrere la storia del forno, un tempo nel centro storico del paese (fine anni ’50 del secolo scorso) fino al trasferimento a via Roma. Il Funzionamento dei macchinari e le ricette fino a mettere all’opera gli alunni stessi come veri pasticcieri e fornai. I ragazzi sono così riusciti a preparare e produrre biscotti e pizze sperimentando le varie fasi di lavorazione, dall’impasto alla decorazione fino alla cottura. L’immancabile degustazione finale ha concluso il tour.Un altro momento particolare è stato quello della visita presso la gelateria La Via Lattea, che dal 1989 produce gelati artigianali biologici. Anche in questo caso gli alunni hanno potuto degustare un gelato non comune apprezzando gusto, qualità e la bontà degli ingredienti.