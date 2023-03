Casperia, il regista e sceneggiatore Manlio Castagna incontra le scuole

RIETI - Manlio Castagna, sceneggiatore e regista di cortometraggi e lungometraggi (come Il viaggio degli eroi, sull'Italia campione del mondo del 1982), poi scrittore di fantasy e horror a Casperia per un incontro con le scuole. Si tratta del progetto Incontro con l'autore, per la prima volta di nuovo in presenza dopo la pandemia. Con lui la sua ultima fatica letteraria, il romanzo Draconis Chronicon edito da Mondadori. Il libro è un fantasy storico ambientato nella Salerno del 1066, tra personaggi inventati, animali fantastici e personaggi reali, come Trotula, donna medico nella scuola medica di Salerno.

L'incontro

Presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di Montasola sede di Casperia, Manlio Castagna, autore del romanzo, ha incontrato gli studenti per una mattinata tutta dedicata alla lettura.

Il progetto, “Incontro con l’autore”è teso a sensibilizzare i giovani e ad avvicinarsi ai libri, come il fantasy presentato da Castagna che affonda le radici della sua incredibile vicenda nella Salerno dell’anno 1066.

Gli alunni, dopo aver letto il libro in classe, hanno condotto magistralmente l’intervista attraverso le domande rivolte all’autore. Un evento, il primo dopo il periodo Covid, in cui la curiosità degli alunni ha acceso un amichevole e frizzante colloquio con l’autore, durante il quale i giovani lettori si sono ritrovati ad essere essi stessi autori analizzando assieme a Manlio Castagna i personaggi e le parti più salienti del romanzo ambientato nella Salerno medievale.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento particolare a Manlio Castagna – hanno detto alla fine gli insegnanti- per aver incontrato gli alunni e alla Libreria Mondadori Bookstore di via Tuscolana Roma per aver reso possibile la realizzazione di questo momento di crescita culturale per tutta la scuola. E un grazie a chi permette sempre queste iniziative nella persona della preside, professoressa Alessandra Onofri”.