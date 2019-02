Ultimo aggiornamento: 14:12

RIETI - Sarà presentato oggi, 2 febbraio nella chiesa della Santissima Annunziata di Casperia, alle 16, il restauro delle sculture in terracotta policroma, che ornavano un altare della chiesa dei padri Gesuiti di Santa Maria in Legarano nel paese Sabino. Le due grandi statue raffiguranti la "Madonna" e "San Giuseppe", appartengono a un gruppo plastico dedicato alla Natività. Le due statue, opere dei fratelli Giacomo e Raffaele da Montereale, autori del vicino presepe monumentale di Calvi dell'Umbria, rappresentano oggi una componente preziosa del patrimonio artistico di Casperia, che il recente restauro ha permesso di riscoprire e valorizzare. D’origine antichissima si tratta di una delle Natività più belle che affonda le origini a diversi secoli fa. La presentazione storico-artistica sarà curata dal funzionario storico dell'arte dottor Giuseppe Cassio, che ha curato l'alta sorveglianza del restauro. Alte circa 1,5 metri le sculture di Scuola abruzzese sono originali mentre non lo è il Bambinello che fu rifatto. In origine il velo della Madonna era d’oro.