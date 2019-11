Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Lo sport deve dare l’esempio a tutti noi e al mondo su come si affronta il razzismo». Autore della frase è Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista, che in una sola riga ha riassunto la vera essenza dello sport. Purtroppo, però, in alcuni casi queste parole vengono messe in discussione e, quasi, infangate da atteggiamenti di pseduo “uomini di sport”, da atleti a tifosi. Da una settimana si è ritornato a parlare di razzismo nel calcio, con il caso che ha visto al centro l’attaccante del Brescia Mario Balotelli e le parole dette da un ultras dell’Hellas Verona nel day-after del match di Serie A, proprio tra i veronesi e le “rondinelle”.I casi di razzismo, però, non accadono solo nelle serie maggiori, ma purtroppo anche nelle serie cadette e nelle categorie minori. Episodio più recente accaduto nella nostra provincia è avvenuto durante il match di coppa Lazio di Seconda categoria tra Casperia ed Atletico Cantalice del 25 settembre scorso. Nel mirino dei cori è stato Bernard Umoru, giovane attaccante dell’Atletico, a cui sono state rivolte alcune frasi di natura razzista da parte di una piccolissima parte della tifoseria del Casperia. A quel punto, si era nel cuore della ripresa, l'arbitro Andrea d'Orazi di Rieti chiese l'intervento del capitano per fare cessare i cori, ottenendo il risultato sperato. E questa volta è arrivato anche il lieto fine, con la società del Casperia (multata di 300 euro dal giudice sportivo) che si è subito dissociata dall’accaduto e che ha immediatamente fatto pervenire le più sentite scuse, subito accettate, all’Atletico Cantalice e al giocatore, come riportato nell'edizione cartacea de Il Messaggero del 28 settembre.La notizia dell’accaduto è arrivata anche nella sede della Rai che, mercoledì sera, ha inviato tre operatori di RaiSport al “Belloni” di Montasola, dove si allena e gioca le partite interne Fdc Casperia. Il servizio e le interviste sono andati in onda questo pomeriggio, durante la trasmissione di Rai 2 “Dribbling”, programma storico e seguito dai tanti sportivi.Sono intervenuti ai microfoni di RaiSport il direttore sportivo degli “aspidi” Massimo Petrocchi e il capitano del club sabino, Francesco Colletti, che hanno spiegato e condannato l'accaduto. Colletti, inoltre, ha terminato la sua intervista con un pensiero ed un monito: «Penso che i ragazzi abbiano capito la lezione e penso che non capiti mai più. Da giocatore di calcio dilettantistico, vorrei dire ai tifosi che spesso offendono sia gli avversari che i direttori di gara, che quello non è lo sport che ci piace, non è lo sport per cui facciamo questi sacrifici, con il freddo, l’acqua, tutte le sere».