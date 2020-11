Casperia, quadro sottratto in Comune: l'ex sindaco Sileri prescritto in Appello

RIETI - Giancarlo Sileri, ex sindaco di Casperia, candidato a ricoprire la stessa carica alle ultime elezioni, è stato dichiarato prescritto dalla Corte dal reato di peculato per la vicenda del quadro sottratto in Comune quando era lui il primo cittadino . Condannato a Rieti a due anni e sei mesi nel 2016 dal collegio presieduto da Tommaso Martucci, Sileri è stato comunque condannato a risarcire i danni da calcolare in sede civile al Comune di Casperia, costituitosi in giudizio assistito dall’avvocato Carlo Chiattelli.

