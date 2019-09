GLI OSPITI

RIETI - Casperia al centro del dibattito sul destino dei piccoli comuni, questa mattina venerdì 20 settembre alle 11, che aprirà il Festival delle Eccezioni in programma per tre giorni nel borgo Sabino. A fare gli onori di casa il sindaco marco Cossu che forse, neanche lui si aspettava una così alta partecipazione istituzionale. «Ringrazio le persone che hanno accettato l’invito – dice Cossu - e gli organizzatori del festival che ci danno l’opportunità di una tavola rotonda per dare il via al Festival, parlando di problematiche ma soprattutto di opportunità, per confrontarsi, fare rete e dialogare sulla gestione di un piccolo territorio».Lungo l’elenco dei partecipanti: Cristiana AVENALI, Responsabile ufficio di scopo "Piccoli comuni" della Presidenza della Regione Lazio, Samuel BATTAGLINI, Vicepresidente Anci Giovani, Massimo CASTELLI, Responsabile ANCI piccoli Comuni, Michele CONCEZZI, Sindaco di Torri in Sabina, Andrea COLLI, Assessore Comunale di Poggio Mirteto, Marco COSSU, Sindaco di Casperia, Andrea FIORI, Sindaco Montopoli di Sabina, Simone FRATINI, Consigliere Provinciale di Rieti, Gaetano MICALONI, Sindaco di Petrella Salto, Salvatore PARUTA, di Rete in Sabina e Slow Tourism, Stefano PETROCCHI, Presidente della Comunità Montana "Sabina", già Sindaco di Casperia, Sergio PIROZZI, Consigliere Regionale, già Sindaco di Amatrice, Cristiano RANIERI, Vicesindaco di Salisano, Fabio REFRIGERI, Consigliere Regionale, già Sindaco di Poggio Mirteto, Giuseppe RINALDI, Presidente del Consiglio Comunale di Poggio Mirteto, Consigliere delegato Ancitel, già Presidente della Provincia di Rieti, già Sindaco di Poggio Mirteto, Alberto SCIARRA, Sindaco di Roccantica, Beatrice SFORZA, Sindaco di Vivaro Romano (Roma), Giulia VILLANUCCI, Assessore Comunale di Poggio Mirteto. L’ingresso è libero.