Ultimo aggiornamento: 16:06

RIETI - Casperia piange il cittadino che vanta il primato di avere la "famiglia" più numerosa. Sono infatti 1.250 i suoi famigliari, tanti quanti i residenti del paese, la sua famiglia da quando, oltre 30 anni fa, si stabilì in Sabina.Mario è morto ieri presso l’Hospice Casa San Francesco di Rieti dove era ricoverato per una lunga malattia. Amatissimo da generazioni di casperiani per la sua affabilità e bontà era diventato un personaggio al quale era impossibile non voler bene. Mario Finotto, italo-eritreo di 83 anni viveva in paese da oltre trent’anni. Per una particolare e divertente intercalare era noto con il soprannome di Tricchete. Nato ad Asmara da padre veneto e madre eritrea, fu espulso in quanto cittadino italiano durante la guerra di indipendenza dall’Etiopia negli anni Settanta del secolo scorso. In Italia cercò fortuna tra Siena, Terni e Roma. Conobbe Casperia per un lavoro da imbianchino e non se ne andò più.Toccanti i ricordi di questo uomo buono sui social. Nella vita ha fatto di tutto.Uomo alto e magro, sempre sorridente, con la battuta pronta per mettere chiunque di buon umore. Da sei mesi lottava contro una brutta malattia che l’aveva costretto al ricovero. Così nella struttura sanitaria reatina si era creato un andirivieni di casperiani che l’hanno accudito come un familiare stretto. La comunità di Casperia è stata la sua famiglia fino all’ultimo giorno. Il funerale domani alle 16 nella chiesa della Santissima Annunziata.