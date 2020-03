DALLA BIBLIOTECA ALL'AIDO

RIETI - Casperia si stringe intorno ad uno dei suoi più amati concittadini che ieri ha lasciato la vita terrena. Gianni Angeloni (al centro nella foto premiato dalla squadra della nazionale trapiantati) è morto ieri, il giorno del suo 79esimo compleanno. Era ospite al Sicomoro a Talocci, una casa accoglienza, punto di riferimento per tutte quelle persone che si trovano a vivere delle difficoltà e che hanno voglia di vivere nel modo più sereno possibile il disagio fisico. E’ morto lì, ieri pomeriggio il “Nibbio” come era soprannominato Gianni. Nativo di Casperia dove aveva vissuto sempre nella famiglia della sorella, fino quando, qualche anno fa aveva trovato una nuova dimensione sociale proprio al Sicomoro attorniato sempre da amici e gente che gli voleva bene, così come è sempre stata la sua vita.Aveva gestito, giovanissimo, la Biblioteca comunale all’interno del Municipio di Casperia e consigliava sui libri da consultare, leggere, studiare e sul come fare ricerche, gli studenti di intere generazioni ai tempi dove non c’erano tablet, Pc o cellulari e internet era un termine sconosciuto. La sua cultura, della quale non era geloso, al servizio della comunità così come la sua conoscenza del calcio, uno sport che ha sempre amato anche se purtroppo non ha mai potuto praticare, ma ne era intenditore sopraffino al punto che ai tempi del Brasile di Pelè fu soprannominato con il nome del Ct della nazionale carioca “Zagalo”. Una mente sempre in movimento quella di Gianni Angeloni che riuscì a coinvolgere gente ai tempi che Casperia ospitava i ritiri Unitalsi a Montefiolo e gli venne l’idea di fondare una sezione Aido che ancora oggi, a distanza di anni, è ancora in vita a Casperia, tra le pochissime nell’intera provincia. Naturalmente fu lui il primo presidente.Tanti i ricordi e i saluti sui social a Gianni che ha raggiunto ieri in Paradiso un suo grande amico, il parroco don Alessandro Pascazzi che tanta empatia ebbe con Gianni negli anni di sacerdozio a Casperia. Tra i tanti ricordi quello di Marcello Lucantoni che qualche anno fa lo portò in quota col parapendio in un volo-tandem e Gianni raccontò dicendo “Io che non cammino oggi però ho fatto di meglio, ho volato”. Il sindaco Marco Cossu ha condiviso un saluto a Gianni sui social “Con il cuore, l’ultimo saluto a Gianni che se n'è andato per sempre. Purtroppo in questo tempo nefasto anche i funerali sono vietati. Chi ha fede lo accompagni con una preghiera. Da tutta la comunità un pensiero con il cuore ad un uomo che ci ha insegnato tanto con la sua vita”. Prima di essere tumulato nel camposanto della sua Casperia, Gianni Angeloni riceverà una benedizione domani alle 11 davanti la chiesa del cimitero.