RIETI - Grande successo per le Majorettes di Casperia al concorso nazionale di Faleria. Il gruppo delle ragazze sabine si è classificato alla prima posizione su un totale di sei gruppi in gara. Anche quest’anno Faleria ha ospitato in concorso in occasione della Festa della Frustica che ha festeggiato il trentennale della tipica banda folk locale. Il concorso, giunto quest’anno alla nona edizione, ha già visto negli anni passati le giovani sabine protagoniste: nel 2013 si classificarono infatti al terzo posto, nel 2014 seconde per poi vincere nel 2015 e 2016.

Le dichiarazioni

Dopo il prestigioso successo, ha parlato Desireé Petrocchi, capitano diciannovenne delle Majorettes di Casperia: «Non posso che essere orgogliosa di questo splendido gruppo che mi stupisce e sorprende ogni volta di più – dice Desireé - un grande grazie ai nostri supporters, al direttivo e alla presidente Roberta Gennari».