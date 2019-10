LA VISITA

RIETI - Casperia-Killarney, missione compiuta. Si è svolta dal 4 al 6 ottobre la trasferta della giunta comunale e dell’associazione Gemellaggio “Casperia and Killarney” per porre le basi di uno scambio culturale ed economico con la cittadina irlandese. In gaelico, antica lingua celtica tutt’ora in uso, la cittadina si chiama Cill Airne; conta circa 14mila abitanti ed è situata a sud-ovest dell’isola verde. Si tratta del primo gemellaggio della millenaria storia di Casperia.Il sindaco di Killarney, Michael Gleeden ha accolto la delegazione della Sabina (nella foto insieme) formata dal sindaco Marco Cossu, il vice Roberta Gennari, l’assessore Stefano Petrocchi, il presidente dell’associazione Gemellaggio “Casperia and Killarney” Marco Gennari, il vice Maria Francesca Gennari, il portavoce Fabrizio Marri e l’interprete Ettore Polverini, con strette di mano, fotografie di rito e scambio di doni. I discorsi sono stati poi approfonditi nella riunione con la locale associazione per i gemellaggi, presieduta da Sean Counihan. Importanti le prospettive di collaborazione bilaterale: da parte irlandese l’opportunità di aprirsi una strada verso Roma grazie a Casperia, dall’altra l’idea di replicare in Sabina il successo del turismo naturalistico che ha reso famosa la contea di Kerry con il suo anello turistico (in inglese “Ring of Kerry”) che richiama oltre un milione di persone ogni anno. La delegazione di Casperia ha potuto apprezzare con i propri occhi alcune bellezze del territorio come il lago Leane, il castello di Ross affacciato sulle sue rive, le cascate di Torc poco distanti, il complesso monumentale vittoriano di Muckross con i suoi giardini e la fattoria didattica.Le parti si sono date appuntamento all’anno prossimo: sull’Isola di smeraldo in occasione della festa per San Patrizio patrono d’Irlanda il 17 marzo, in Sabina per il “Casperia festival” probabilmente il primo fine-settimana di luglio.