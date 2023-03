Casperia in Irlanda per rafforzare un legame di amicizia e collaborazione pluriennale con Killarney. Foto

RIETI - Casperia in Irlanda per St. Patrick con la delegazione Sabina ospite nell'"Isola di Smeraldo" per il patrono e per rafforzare un legame di amicizia e collaborazione pluriennale con Killarney.

La delegazione composta dai rappresentanti dell'associazione culturale Radici Sabine, il sindaco di Casperia, e alcune associazioni è tornata in Italia con un bilancio più che lusinghiero al termine della missione istituzionale a Killarney, cittadina irlandese con la quale si è instaurato un rapporto di gemellaggio dal 30 settembre 2019, quando il consiglio comunale di Casperia approvò la proposta dell’associazione culturale Radici Sabine. Dal 17 al 20 marzo scorsi la delegazione casperiana ha partecipato ai festeggiamenti in onore di san Patrizio, patrono dell’isola, insieme ai rappresentanti delle altre comunità gemellate provenienti dagli Stati Uniti d’America e dalla Germania. A margine dei festeggiamenti si è svolto un incontro ufficiale con il sindaco di Killarney, Niall Kelleher, organizzato dal presidente dell’associazione Killarney Town Twinning, Sean Counihan. Rituale scambio di doni tra le delegazioni e l’invito, per quella irlandese, a visitare presto Casperia e la Sabina.

Il sindaco e la presidente dell'associazione Gemellaggio Casperia - Killarney

«Dopo la sospensione forzata delle attività sociali a causa del Covid-19 – racconta il sindaco Marco Cossu – finalmente possiamo riprendere le relazioni internazionali laddove le avevamo lasciate. È stato un onore rappresentare la comunità di Casperia, desiderosa di esserci durante la festa nazionale d’Irlanda che, oltre a richiamare turismo, è una manifestazione dei profondi valori della fratellanza tra i popoli europei. Mi ha fatto molto piacere – prosegue Cossu – conoscere il sindaco di Killarney, che ha la mia stessa età, e condividere con lui le prospettive del turismo culturale in un contesto ambientale da tutelare ogni giorno di più; e poi le opportunità per i giovani e le imprese che hanno nell’anima il bisogno di aprirsi a nuovi mondi. Siamo convinti che sull’albero di questo gemellaggio possano crescere ottimi frutti buoni per tutti».

«Siamo tornati dall’Irlanda entusiasti degli accordi presi con i rappresentanti di Killarney – spiega Maria Francesca Gennari, presidente dell’associazione Gemellaggio Casperia and Killarney nonché portavoce dell’ass. Radici Sabine – basati su turismo, cultura, istruzione e sviluppo economico. Per noi associazioni non è un punto di arrivo ma un punto di partenza ed ora ci metteremo subito al lavoro coinvolgendo tutti i cittadini che vorranno abbracciare il nostro progetto. Siamo orgogliosi dell’attenzione mostrata da parte dell’ambasciatrice d’Irlanda in Italia verso il nostro borgo, un incentivo in più per rafforzare l’amicizia già solida».

Le testimonianze

«A beneficiare dei vantaggi del gemellaggio sarà l’intera comunità – afferma Sabina Petrocchi, presidente dell’associazione Anteas (Animus terrae Asprae) – un legame simbolico per elaborare progetti congiunti su questioni di interesse comune: viaggi che prevedano lo scambio di attività culturali; viaggi che prevedano lo scambio di attività sportive; possibilità di apprendere una lingua diversa dalla propria; scambio di saperi e competenze. Un enorme grazie a Sean Counihan e alla sua città – conclude la presidente dell’ass. Anteas – per la splendida accoglienza e agli studenti della scuola di musica che si sono esibiti per noi con diversi pezzi soprattutto della tradizione irlandese. Per la nostra associazione è stata un’esperienza molto bella, soprattutto formativa e molto stimolante».

«L’intento era di conoscere i nostri partner irlandesi e capire le potenzialità dell’accordo che il sindaco si accingeva a firmare – questo lo spirito con cui ha partecipato Paola Caldarola, segretario dell’associazione Nuova Era Musica – aprendo la strada a diverse attività nell’ambito del turismo e della cultura: la creazione di un circuito di interscambio tra studenti con le modalità e le risorse dell’Unione europea; un’opportunità di visitare un paese diverso dal nostro per cultura e tradizione ma vicino per sentimenti e caloroso nell’accoglienza, per imparare la lingua inglese e sviluppare le proprie capacità. Peraltro, l’accoglienza a Casperia di ragazzi provenienti da Killarney renderebbe ancora più attraente il progetto e indurrebbe un flusso di turismo collegato importante per la nostra economia e per lo sviluppo della nostra comunità».

Oltre ai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, hanno fatto parte della delegazione anche imprenditori agricoli ed artigiani di Casperia: «Sono certo che l’esperienza acquisita in questo viaggio – dice Simone Battella dell’azienda agricola Ever Green – porterà effetti benefici allo sviluppo dell’economia di Casperia, oltre ad essere stata estremamente positiva per lo scambio culturale». «Porto la sensazione di essere davvero parte di una comunità – è il commento di Giorgio Ciucci, titolare della Falegnameria Favale – ho trascorso tre giorni in piena ed armoniosa condivisione con un gruppo variegato per età, esperienze ed idee. Lo scambio culturale tra i nostri e i loro studenti con abitudini, usi e costumi porterà a diventare cittadini del mondo».