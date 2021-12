Casperia, albero caduto e smottamento: strada interrotta / Le foto

RIETI - Uno smottamento, causa le copiose piogge che hanno flaggellato la Sabina nella notte e in mattinata, ha provocato la caduta di un albero sulla strada provinciale 48 Finocchietana nella frazione di Santa Maria in Legarano sul territorio comunale di Casperia, ed ha costretto alla momentanea chiusura della strada stessa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

Un albero e alcuni massi rotolati sulla strada impediscono il passaggio delle auto.

Le operazioni di rimozione

Oltre al problema contingente col sezionamento della pianta caduta, si sta provvedendo anche alla rimozione dei sassi ed anche degli alberi pericolanti che insistono sul costone da dove si è verificato lo smottamento.

Sul posto ci Carabinieri di Torri in Sabina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo e la Protezione Civile di Casperia, oltre agli operai addetti alla manutenzione stradale della Provincia con una ruspa. Il traffico al momento resta bloccato e deviato su percorsi alternativi.