RIETI - Beni di prima necessità a domicilio a Casperia. Partito questa mattina il servizio che in queste difficili giornate legate all’emergenza Coronavirus si pone il duplice obbiettivo di portare assistenza ad anziani, disabili e malati e contenere al massimo, specie per le persone più a rischio, la possibilità ed il rischio di contagio.L’Amministrazione comunale, d’accordo con il Gruppo volontari di Protezione civile, ha organizzato un servizio di assistenza domiciliare dedicato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione durante l’emergenza sanitaria in corso. Il servizio riguarda la consegna a domicilio di: generi alimentari, medicinali e materiale sanitario, altri beni di prima necessità. Appena avviato già le prime prenotazioni presso il Comune al quale occorre rivolgersi telefonicamente dalle 9.00 alle 14.00, segnalando nominativo ed indirizzo. Sarà cura del Comune stesso mettere poi l’utente in contatto con i volontari.“Stiamo vivendo qualcosa di simile ad uno stato di guerra – spiega il sindaco di Casperia, Marco Cossu- durante l'emergenza c'è una catena di comando che non ammette interferenze. Abbiamo il dovere di attenerci a quando disposto dai decreti del governo e dalle ordinanze regionali. Con la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di ognuno ne usciremo con i minori danni possibili. Prima di tutto pensiamo alle categorie svantaggiate, alle persone più fragili della comunità che non hanno la possibilità di assorbire velocemente i cambiamenti della vita quotidiana richiesti dalla situazione. Ancora una volta, nel momento del bisogno i volontari della protezione civile di Casperia hanno risposto all'appello schierandosi in prima fila senza indugio. Li ringrazio pubblicamente a nome di tutta la comunità”.