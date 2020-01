RIETI - Silenzio stampa per il Rieti, attualmente ultimo nel girone C della serie C e che domenica affronterà allo Scopigno la Casertana.



"Il Football Club Rieti - spiega una nota della socità - comunica di aver adottato dalla data odierna il silenzio stampa fino a data da destinarsi. Pertanto nessuno dei dirigenti e dei tesserati è autorizzato a rilasciare dichiarazioni alle testate giornalistiche. Eventuali comunicazioni ed aggiornamenti saranno diramate esclusivamente attraverso comunicati ufficiali. La società, pur rispettando il diritto di cronaca, ha deciso di dare priorità alla squadra per concentrarsi esclusivamente sui prossimi impegni sportivi". © RIPRODUZIONE RISERVATA