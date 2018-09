© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stati d'animo contrapposti nella sala stampa dello Scopigno, a cominciare dalla Casertana e dall'analisi del tecnico Fontana che non cerca alibi: "Non cerco alibi, non c'entra nulla l'arbitro. Potevamo fare di più per vincere, ma anche in dieci abbiamo fatto buone cose. Non accetto alcuni nostri errori, non quelli dell'arbitro, abbiamo commesso delle ingenuità, ma la prestazione alla fine c'è stata. Non comprendo questo nervisismo alla seconda giornata di campionato".Soddisfatto ovviamente il tecnico del Rieti Ricardo Chéu: "Il segreto di questa vittoria è semplice, abbiamo giocato con il cuore. Rispetto alla gara contro il Matera ci hanno premiato gli episodi. Abbiamo provato a coprire diversamente il centrocampo per fronteggiare la qualità della Casertana e cercare di fare filtro in mezzo. Abbiamo avuto solo tre giorni per preparare la partita. Ho una massima nella mia vita, non è l'età che fa la partita ma la competenza. Stasera abbiamo vinto di gruppo, poi in alcune partite serve un po di fortuna. Voglio dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, che soffrono nello stare fuori, una dedica anche alla mia famiglia".Raggiante anche Gianluca Marini, che annuncia però che rinuncerà alla carica di presidente: "Sapevo che avrei ricoperto questa figura per poco tempo, sono venuto per ricoprire altri ruol. Lunedì nel Cda vedrò se rimanere e in quale ruolo, sono state avviate azioni legali per il discorso relativo allo stadio. Dispiace questa situazione, penso a quanto sarebbe stato bello gioire stasera con i nostri tifosi. Quando vinci con una corazzata contro la Casertana significa che qualcosa di buono c'è. Questa vittoria è una grande soddisfazione, pensare che con tre difensori classe 96 abbiamo fermato giocatori del calibro di Alfageme, Castaldo e Floro Flores è una bella soddisfazione. Bello lasciare la carica di presidente dopo una serata cosi"