RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Casertana. Russo ancora al top, esordio super per Merelli. Bella prestazione complessiva di tutta la squadra.



MERELLI 7

CELLI 6.5

Grande esordio. Decisivo nel primo tempo su Floro Flores, ancor di più su Castaldo nella ripresa. Sicuro in uscita, benino anche con i piedi. Da sicurezza alla squadra.Buona partita, al pari dei suoi compagni di reparto. Chiude bene su Castaldo, anche se il possesso palla sterile della Casertana aiuta nella gestione.

AQUILANTI 6.5

La sua esperienza è una certezza, servirà moltissimo se il Rieti vuole provare il miracolo salvezza. Preciso e puntuale come sempre.

GRANATA 6

Gioca un discreto primo tempo, poi viene sostituito.

MIRKO ESPOSITO 6

Anche per lui prestazione ordinata e senza sbavature.

TIRAFERRI 6.5

Buona partita sulla destra, e anche lui inizia ad essere una costante. Spinge molto, copre. Punto di riferimento.

SERENA 6.5

Ritrova il posto da titolare. Sembra integrarsi bene con Zampa, perché i due si alternano anche in fase di costruzione. Nella ripresa pericoloso anche con un destro dal limite.

ZAMPA 6.5

Sfiora il gol su calcio di punizione, smista bene il gioco. Anche per lui ottima prova, sembra beneficiare del supporto di Serena alla sua destra.

TIRELLI 6.5

I tre di centrocampo sono assolutamente positivi. Tirelli gioca un grande primo tempo, dove si propone anche pericolosamente al tiro, poi nella ripresa cala ma trova sempre il modo di essere utile.



ZANCHI 6

Qualche errore in più rispetto alle ultime gare, e meno travolgente in fase di spinta.Nonostante ciò, la sua prestazione è comunque buona.

RUSSO 7

Insieme a Merelli è il migliore in campo, e per lui non è la prima volta. Trova un gol "di rapina", ma svaria su tutto il fronte e quando accelera è difficile contenerlo. Grande acquisto.



DE SARLO 5.5

Gioca solo la prima frazione, ma non riesce ad incidere. Cerca di rendersi utile in fase di sponda, ma viene quasi sempre anticipato.

DE PAOLI 6.5

Anche lui, nell'ultimo periodo, si stava esprimendo abbastanza bene. Entra nella ripresa e, di fatto, è decisivo. Dalla sua conclsuione infatti nasce il gol di Russo che regala tre punti al Rieti.

BENI 7

Finalmente i 3 punti. Nonostante le sconfitte il Rieti non aveva mai dato pessimi segnali negli ultimi giorni, almeno sotto il profilo della voglia, e la prestazione di oggi lo conferma. Successo meritato anche per lui, che dopo il caso Esposito ha vissuto una settimana particolare. La rincorsa salvezza è ancora lunghissima, ma questo successo può dare slancio emotivo a lui e alla squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA