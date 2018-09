LA DIRETTA



SECONDO TEMPO

7'- Cartellino giallo per D'Angelo, secondo giallo per la Casertana



2'- Sponda di Todorov e Destro fuori di Maistro, buon approccio del Rieti in avvio di ripresa



1'- Via al secondo tempo, nessun cambio per il Rieti



Squadre appena rientrate in campo con una novità per la Casertana: Zito lascia il campo a Pasqualoni. Per i falchetti saranno 45' minuti in inferiorità numerica

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

RIETI - Rieti e Casertana si giocano i tre punti in uno Scopigno chiuso al pubblico.47'-Maistro trasforma il calcio di rigore e pareggia i conti. Sul gol di Maistro si chiude il primo tempo; 1-1 all'intervallo45'- Todorov colpito duro in area di rigore,per Blondett che ha colpito con un pugno al volto l'attaccante reatino44'- Grande stacco in area di rigore di Todorov, con pallone fuori di poco. Il tutto nato da un calcio di punizione battuto da Maistro dopo il giallo a Pinna. Il Rieti è vivo43'- Primo giallo del match, ammonito Pinna della Casertana41'- Grande occasione per la Casertana. Zito pesca perfettamente in area Alfageme, ma il colpo di testa dell'attaccante rossoblù si perde di poco fuori40'- Nonostante lo svantaggio il Rieti non demerita e tiene il campo meglio rispetto alla gara contro il Matera.32'- Primo corner del match per il Rieti, nato da una conclusione in area di Maistro deviata28'- Risponde la Casertana. Controllo a limite e destro di Castaldo, respinto in corner da Pepe, uno dei migliori fino ad ora25'- Buona chance per il Rieti. Cericola se ne va a destra e propone un buon cross, sulla respinta si avventa Diarra, ma il sinistro del centrocampista finisce fuori15'-Rilancio errato di Chastre sulla pressione di Alfageme. Dopo una ribattuta sulla trequarti il pallone finisce tra i piedi di Alfageme, che tocca quanto basta per eludere l'uscita di Chastre.13'- Buona giocata di Vasilieou. L'attaccante esterno del Rieti aggira un paio di avversari al limite ma il suo sinistro finisce abbondantemente fuori6' Osservando meglio la disposizione in campo dei giocatori, quello del Rieti sembra più un 4-2-3-1, con Diarra e Palma a fare filtro e Maistro più avanzato. Match per il momento senza sussulti1' Duro intervento di Pepe su Castaldo che rimane a terra, nessun fallo, si riprende da rimessa per la CasertanaSquadre entrate in campo allo Scopigno. Il Rieti in maglia bianca con finiture amarantocelesti, Casertana in maglia rossoblù.Il Rieti cerca riscatto dopo il ko all'esordio contro il Matera, mentre la Casertana, che rinuncia ancora a Floro Flores vuole dare continuità al successo ottenuto nella prima giornata. Per quanto riguarda le formazioni, quelle preventivate alla vigilia sono corrette. Gallifuoco scala in difesa con Pepe, Gigli e Dabo. Palma si prende uno dei posti a centrocampo insieme a Diarra e Maistro, confermato il tridente offensivo visto a Matera. Per la Casertana davanti la coppia Castaldo- Alfageme.Chastre; Gallifuoco, Pepe, Gigli, Dabo; Maistro, Diarra, Palma; Cericola, Todorov, Vasiliou. A disp.: Costa, Venancio, Tommasone, La Ferrara, Kean, Paparelli, Di Domenicantonio, Gualtieri, Lukinga, Criscuolo, Konate, Delli Carri. All.: Chéu.Russo; Blondett, Lorenzini, Pinna; Romano, D’Angelo, De Marco, Zito, Vacca; Castaldo, Alfageme. A disp.: Zivkovic, Adamonis, Ciriello, Floro Flores, Cigliano, Santoro, Padovan, Pasqualoni, Ferrara, Mancino. All.: Fontana.Santoro di Messina. Assistenti: Madonia e Lalomia