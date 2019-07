© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da ieri è ufficiale l'esclusione di Pescara dal campionato di serie A2, dopo la promozione conquistata sul campo lo scorso Giugno, la casella lasciata libera dagli abruzzesi sarà occupata da Caserta. La formazione casertana smaltita la delusione della scorsa stagione, era pronta a ripartire dalla leggenda Nando Gentile, mettendo a segno una serie di colpi importanti per la cadetteria, come l'ex Npc Nicolas Stanic e tanti altri nomi validi per tentare il salto in A2.Nella giornata oltre alle notizie extra campo, il mercato ha fatto registrare diverse ufficialità: Biella ha scelto un rookie per il nuovo corso, si tratta di Ed Polite Jr, ala piccola di 196 cm, classe 1997. Giocatore atletico e forte a rimbalzo, nelle prossime ore la società piemontese è pronta ad affiancargli DeShawn Sims. Torino preso Luca Campani, pronto a recitare un ruolo chiave nella formazione di Cavina, pensa al rookie Dylan Osetkowski, nell'ultima Summer League ha vestito la maglia dei Cleveland Cavaliers.Prosegue la ricerca degli stranieri per l'Orlandina, pronta sostituire senza fretta Brandon Trinche e Jordan Parks. Trinche, sbarcato in Turchia, lo scorso anno infatti si accasò alla Benfapp pochi giorni prima dell'inizio del precampionato, proprio per questo la società è pronta a prendersi tutto il tempo necessario. Intanto è stata effettuata un'offerta per Karam Mashour, milita in Israele, per ora rispedita al mittente.