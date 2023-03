Festa delle donne: mimose a ospiti e operatrici di due case di riposo a Greccio: «Mille emozioni»

RIETI - Nelle foto postate sui social si vedono sorridenti e con in mano le mimose: sono le ospiti e le operatrici della “Villa del Sole”, l’alloggio per anziani presso Spinacceto, dove lo scorso 8 marzo sono state consegnati i fiori simbolo della festa delle donne. Un’iniziativa promossa anche dall’associazione Anteas, che nella sua semplicità ha regalato momenti di indispensabile leggerezza alle signore ospitate nella struttura: era infatti dall’inizio della pandemia che non si organizzavano incontri all’interno dell’edificio. «C’è stata molta felicità ed alcuni si sono anche emozionati – raccontano gli operatori della struttura – In un momento in cui gli strascichi della pandemia sono ancora evidenti, è stato importante poter tornare ad accogliere un certo numero di persone all’interno».





Presente anche l’amministrazione comunale di Greccio con i consiglieri Aurora Caprioli, Fabiola Ciferri e con il sindaco Emiliano Fabi, che nel corso della giornata hanno fatto visita anche alla “Casa dei Nonni”, salutando gli ospiti e le operatrici. «Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa promossa anche dal centro sociale “La Cappelletta” di Greccio – commenta Fabi – Importante mostrare vicinanza e calore agli anziani, soprattutto dopo questi anni di pandemia».Così l’8 marzo è diventato veicolo di un messaggio di dolcezza nei confronti degli anziani e di ripartenza dopo le difficoltà del covid, celebrando le donne di tutte le età.