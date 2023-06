Rieti, al via il progetto sulla storia delle donne nei Comuni della Sabina

RIETI - Prende il via oggi pomeriggio, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica a Mompeo un progetto che nei prossimi mesi approfondirà la storia delle donne nei comuni di Mompeo, Montenero e Casaprota.

Il progetto. Per dare il via al progetto, finanziato dalla Regione Lazio, la professoressa Fiorenza Taricone dell'Università di Cassino, alle 17 a Mompeo, inaugurerà la mostra sulle donne costituenti a cura dell'Associazione toponomastica femminile, un'occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione riconoscendo il contributo delle donne che hanno partecipato a quel momento fondante della nostra storia. Nei prossimi mesi la mostra sarà ospitata anche da Montenero e Casaprota.

L'invito. Con il contributo e la supervisione della Società Italiana delle Storiche sarà quindi avviata un'attività di raccolta di fonti storiche, documentarie e interviste per costruire insieme una nuova pagina di storia delle donne nelle comunità sabine. “Invitiamo tutte e tutti – l’appello degli organizzatori.

a visitare la mostra e a partecipare con il proprio contributo a scrivere questa storia “.

Il Programma

Alle 17 parte il corteo cittadino accompagnato dalla Banda musicale di Mompeo diretta dal maestro Marcello Ciccone con la deposizione finale della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti.

A seguire la presentazione del progetto “Dov’è la mia via ? Figure di donne da ricordare” curato dai Comuni di Mompeo, Casaprota e Montenero Sabino.

Alle 17.30 la conferenza “Alle origini della Repubblica. Le madri costituenti” con Fiorenza Taricone, Ordinaria di Pensiero politico e questione femminile dell'Università di Cassino e Lazio meridionale. A seguire l’inaugurazione della mostra “1946 Le madri della Repubblica”.