COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Novipiù Casale Monferrato

Arbitri

ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminerà davanti al proprio pubblico il girone d'andata della Zeus Npc, poi sarà tempo dei primi bilanci e valutazioni dopo aver affrontato tutte le squadre del campionato. L'auspicio più grande è che il ritorno al PalaSojourner coincida anche col ritorno alla vittoria che manca proprio dall'ultima gara casalinga, ma battere Casale domani, 15 dicembre, non sarà facile. Il pesante ko subito dai piemontesi nell'ultimo turno, non dovrà trarre in inganno sullo stato di forma del team di Ferrari, che contro Torino ha pagato l'urto di una partita ben condotta dai torinesi sul piano fisico.E su questa linea che il coach Rossi dovrà insistere anche nell'incrocio di domenica: anche perché l'organizzazione, l'esperienza e il talento di molti dei suoi giocatori, rendono la Novipiù, che a Rieti si giocherà il pass per la Coppa Italia, un avversario più che temibile. In casa Zeus Npc la parola d'ordine è riscatto: le ultime due deludenti uscite hanno lasciato l'amaro in bocca e gettato qualche dubbio, col patron Cattani che ha aperto a un ritorno sul mercato. Per la sfida con Casale ci si aspetta una reazione importante dal gruppo degli italiani, sotto accusa nel dopo Trapani.Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Sarà un grande piacere tornare davanti al nostro pubblico, perché chiaramente due settimane di assenza dal PalaSojourner non sono mai piacevoli e speriamo che il pubblico ci dia una mano nei momenti difficili. Ho sempre collocato Casale Monferrato tra le prime 4-5 squadre del girone per svariati motivi, sia per la costuzione attenta del roster e sia per la loro funzionalità. Una squadra che al di là dello scivolone di domenica in casa è in buon momento, gioca bene, ha giocatori talentuosi che sanno anche sacrificarsi in difesa, in cui ha principi molto chiari e sarà in grado di metterci in difficoltà. Abbiamo bisogno di alzare la nostra capacità di resistere mentalmente ai momenti complicati della partita e di fare una gara fisicamente intensa e di giocare con l'atteggiamento di chi ha voglia di riscatto».Mattia Ferrari, coach di Casale: «Sarà una partita di grande livello, altrimenti al PalaSojourner vieni spazzato via. Bisognerà mantenere la solita attenzione, per fare una gara intensa e determinata e anche un po’ di rabbia che ci vuole per essere competitivi a Rieti. La sconfitta con Torino non ha fatto piacere, ma i torinesi sono in crescita e stanno dimostrando di essere la squadra più forte del girone - mentre sugli avversari - La Npc è una squadra profonda, Cannon è una sicurezza e Brown è in crescita, ma era logico per un giocatore non era mai stato in Italia. L’inserimento di Stefanelli porterà qualità, mi piace molto Filoni, è uno dei giovani più interessanti del campionato. Un 2001 che regge il campo così bene non può essere che un bel segnale per tutto il movimento».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi: 5 Tomasini, 7 Valentini, 9 Cesana, 11 Denegri, 12 Battistini, 14 Martinoni, 16 Sims, 21 Piazza, 23 Roberts, 29 Camarà. All. Ferrari: Bartoli (Ts), Perocco (Tv) e Bramante (Vr)Biella - OrlandinaAgrigento - TortonaTorino - TrapaniLatina - ScafatiBergamo - TreviglioEbk Roma - NapoliBiella 18Agrigento, Torino e Casale 16Tortona, Latina e Treviglio 14Trapani e Rieti 12Napoli e Scafati 10Ebk Roma e Orlandina 6Bergamo 4