© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 10, presso il Centro commerciale Perseo, le anziane ospiti dell’Istituto “Casa Santa Lucia” di Rieti, esporranno proprie creazioni artigianali attraverso il cui ricavato verrà finanziata la possibilità di un soggiorno marino per gli ospiti dell’Istituto nella prossima estate. Il progetto è stato ideato e realizzato grazie all’educatrice Tiziana. Alla giornata parteciperà anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba.«Ci siamo immediatamente interessati a questo bel progetto non appena ci è stato presentato – spiega l’assessore Giovanna Palomba – ravvisandone le potenzialità di inclusione sociale e di solidarietà.Un’iniziativa che, da un lato permetterà alle anziane di vivere una giornata diversa in un contesto che favorirà la loro socializzazione, e dall’altro contribuirà a soddisfare il desiderio di recarsi in un soggiorno marino nella prossima stagione estiva. Ringrazio il Centro Commerciale Perseo che si è reso disponibile ad ospitare l’iniziativa e gli ideatori del progetto per la sensibilità che mostrano quotidianamente».