Casa della Salute di Magliano Sabina: al via l’attività chirurgica urologica, eseguiti i primi interventi

RIETI - La Casa della Salute di Magliano Sabina si conferma sempre di più centro di riferimento territoriale per l’erogazione non soltanto dell’assistenza primaria ma anche per quella specialistica attraverso l’accesso a percorsi di cura semplici e complessi.

Nell’ambito del potenziamento della medicina territoriale di prossimità e di comunità, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha ampliato ulteriormente l’offerta con l’avvio, da parte degli specialisti dell’Unità di Urologia, dell’attività chirurgica in regime ambulatoriale e/o in day surgery anche presso la struttura sabina: oggi, 7 marzo, sono stati eseguiti i primi interventi chirurgici.

La Casa della Salute di Magliano Sabina è caratterizzata da una organizzazione del lavoro volta alla presa in carico della persona secondo i principi della medicina d’iniziativa e dell’attivazione di percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari. Al suo interno è possibile accedere a numerosi servizi e attività specialistiche come la chirurgia generale, chirurgia oftalmica, chirurgia vascolare, chirurgia urologica, diabetologia, ambulatorio piede diabetico, endocrinologia, dermatologia, terapia del dolore, ambulatorio cure palliative simultanee, fisiatria, nefrologia, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorino, cardiologia, chirurgia plastica, geriatria, gastroenterologia con endoscopia digestiva, pneumologia con broncoscopia, reumatologia, radiologia e sportello Pua.