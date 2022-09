Inaugurata la casa famiglia “Centro Italia”, a tagliare il nastro il prefetto Gennaro Capo

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 settembre, è stata inaugurata la Casa Famiglia “Centro Italia” sita a San Giovanni Reatino destinata ad accogliere minori in stato di grave disagio sociale, familiare e psichico e minori stranieri non accompagnati.

A tagliare il nastro tricolore il Prefetto di Rieti Gennaro Capo e l’Assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba.

A presenziare l’avvio di questa importante ed unica struttura nel Comune Reatino, il Vicario del Questore di Rieti Dott.Vitalone, la dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Rieti Dott.ssa Gabucci, il Tenente Colonnello Dott.ssa Davì comandante del gruppo Carabinieri Forestale, il Capitano dei Carabinieri di Rieti Veneduce e per il Comune di Rieti presente anche l’Assessore Giovanni Rositani.

«La struttura nasce dalla volontà di coniugare le nostre esperienze nel settore del sociale e di implementare i servizi sul nostro territorio. Riteniamo che ognuno abbia il diritto di essere sostenuto ed educato, protetto e stimolato, di sviluppare al meglio le proprie potenzialità ed attitudini, avviandosi ad un percorso di fiducia in se stesso e negli altri». Dichiarano Simona Scacchi e Gianluca Castellani, ideatori del progetto e amministratori della struttura.

La nota dell'assessore ai Saervizi Sociali Giovanni Palomba

«Un servizio fondamentale in cui accoglienza, integrazione e amore si fondono in un rapporto di complementarietà, reso speciale dall'impegno e dalla dedizione – dichiara l’assessore Giovanna Palomba - oltre che dalla grande professionalità di operatori qualificati. Il servizio sociale del territorio è presente e continuerà ad presente e vicino ad ogni realtà che operi in settori tanto delicati, anche accettando nuove sfide. Tagliare il nastro per aprire le porte della casa è stato come aprire una porta a nuova vita per tanti giovani. Ringrazio Simona Scacchi e Gianluca Castellani della società The Cousins, responsabili della struttura».