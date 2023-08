In arrivo per 502 reatini la carta risparmio spesa “Dedicata a te”

RIETI - L’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba annuncia: in arrivo per 502 cittadini reatini la Carta Risparmio Spesa “Dedicata a te”, un sostegno di 382,50 euro una tantum a beneficio di cittadini con reddito fino a 15.000 euro e nucleo familiare di almeno 3 persone. I nomi dei beneficiari sono stati individuati da Inps e poi sottoposti ai previsti controlli da parte delle assistenti sociali del Comune di Rieti. I cittadini ritenuti idonei stanno ricevendo gli avvisi e possono recarsi all’ufficio postale indicato muniti del codice di riferimento presente nella comunicazione, un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale/tessera sanitaria. Per risparmiare tempo è possibile prenotare un appuntamento presso uno sportello Poste Italiane accedendo al link https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Ufficio Postale.

La carta “Dedicata a te” è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata.

Al fine di incentivare la misura di sostegno, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta definendo alcune convenzioni, sia con le principali associazioni di categoria che con singoli esercenti per consentire, in sede di acquisto dei beni di prima necessità, di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti. Gli esercizi aderenti sono indicati sulla pagina del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dedicata al “Fondo Alimentare” all’indirizzo:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559.

Per ulteriori informazioni è possible visitare il sito Masaf - La Carta "Dedicata a te" (politicheagricole.it)