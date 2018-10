RIETI - Si è chiuso nel migliore dei modi questa mattina all'area food di Amatrice il World Carp Classic Junior, alla presenza del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani in visita nel reatino.



Erano presenti anche i Sindaci di Amatrice, Filippo Palombini e di Arquata, Aleandro Petrucci, il Prefetto Giuseppina Reggiani, il vescovo Domenico Pompili, il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, il consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati, il presidente dell AR Foundation Federico Rinaldi che ha invitato a presenziare a questa cerimonia il segretario dell’Ambasciata del Qatar in Italia, Nawaf Hayel N.R. Al-Enazi. Molto soddisfatti gli organizzatori Riccardo Battisti per la For Angling Company e il patron della manifestazione lo scozzese Ross Honey.

Migliore saluto non poteva esserci per una manifestazione che ha portato nel lago dello Scandarello 12 squadre provenienti da tutta Europa e anche dal Canada e dagli Stati Uniti e che ha visto imporsi il team italiano dei fratelli Mikol e Ivan Paolucci. Proprio Tajani, visibilmente rallegrato per la bella atmosfera cui ha contribuito anche il calore e l'allegria del gruppo di sbandieratori di Giove della provincia di Terni, ha lodato la squadra azzurra e l'evento sportivo. Il Presidente del Parlamento Europeo ha ribadito l'importanza di manifestazioni come queste che contribuiscono ad accrescere l'attenzione su Amatrice e gli altri paesi vittime del sisma di due anni fa in modo positivo con uno sguardo alla bellezza del territorio che trova nel lago dello Scandarello una delle sue migliori espressioni. Anche il Vescovo Pompili era molto incuriosito dalla competizione e ha manifestato la propria soddisfazione per la vittoria della squadra italiana.

Ultimo aggiornamento: 21:04

