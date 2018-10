RIETI - Splende il sole sul lago di Scandarello e non solo per il caldo a tratti asfissiante ma anche e soprattutto per la nuova cattura del team azzurro. Stamattina, infatti, intorno alle 12.30 Ivan e Maikol Paolucci hanno catturato una nuova carpa "regina o carpa comune" del peso di 19,2 kg che segna anche il record assoluto di queste 4 edizione del World Carp Classic Junior.



Soddisfatti ed emozionati fino alle lacrime sia i ragazzi che il padre Ivano. «Sono mutate le condizioni climatiche - spiega il Patron Ross Honey - è cambiato il vento, l'aria è più calda e le squadre hanno modificato l'approccio alla competizione. Ci aspettiamo altre buone catture - continua Ross - anche da parte delle altre squadre il che regalerà alla manifestaizone una maggiore attrattiva».