Mattinata di solidarietà ad Amatrice, un momento legato alla manifestazione di pesca sportiva del World Carp Classic Junior, un evento di portata mondiale in svolgimento in questi giorni sul lago di Scandarello.



Uno degli sponsor, l'americana Flambeau, un'azienda che produce accessoristica per la pesca, ha pensato di donare una sessantina di zaini ad altrettanti alunni del Liceo Sportivo di Amatrice. Erano presenti Riccardo Battisti, organizzatore dell'evento, Ross Honey, patron del World Carp Classic, e Dante Gramuglia responsabile marketing dell'azienda americana. Ross Honey ha manifestato la sua grande attenzione per il recente disastro avvenuto ad Amatrice, un motivo in più che l'ha convinto ad organizzare un evento così importante - sono 15 le nazioni presenti per un totale di circa 60 persone - proprio qui sul lago di Scandarello a pochissimi chilometri da Amatrice.

LA PRIMA CATTURA

Prima cattura del World Carp Classic Juinior che si tiene in questi giorni sul lago di Scandarello ad Amatrice. E' un bell'esemplare di "carpa a specchio" del peso di 9,8 kg. Soddisfatto il team italiano che è costituito da i fratelli Ivan e Mikol Paolucci di 17 e 15 anni. Completa la squadra il capitano Luca e Marco Bandieri. Soddisfatto il patron della manifestazione Ross Honey che è stato felice che la prima cattura sia stata proprio della squadra italiana. Concluse rapidamente le operazioni di pesatura e della foto ufficiale, il pesce è stato rapidamente e delicatamente rilasciato in acqua tra gli applausi dei presenti.

