di Lorenzo Quirini

RIETI - È alle porte i’ennesimo tour internazionale del quintetto reatino Mattia Caroli & I Fiori del Male. La band partirà domani (giovedì 21 giugno) per la Svizzera, dove si terrà la prima delle 18 date in programma, che toccheranno anche Germania e Austria. Senz’altro una grande occasione per Caroli e compagni, che promettono grandi novità per la prossima stagione. “Siamo entusiasti per questa nuova avventura che ci aspetta oltralpe – Dichiarano i 5 musicisti – Sarà il nostro nono tour europeo, nel quale alterneremo concerti e registrazioni del nostro prossimo EP, che vedrà la luce in Autunno e sarà registrato e prodotto a Berlino”. Una piacevole sorpresa per i numerosi fans del gruppo, ormai innamorati dei fiati e della slide guitar, marchio di fabbrica della band, che in questo nuovo EP verranno fusi con elementi di musica elettronica. Non resta che aspettare quakche mese per poter conoscere meglio i nuovi pezzi del quintetto, sempre più apprezzato anche fuori dai confini nazionali e ormai un punto di riferimento per il panorama musicale della nostra città.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



