RIETI - Centinaia di persone hanno affollato, come da tradizione, Poggio Mirteto, per il Carnevalone Liberato, che si svolge nella prima domenica della Quaresima, vista la sua origine "anticlericale" del passato.



Presenze, tuttavia, in lieve flessione rispetto a precedenti edizioni, forse anche per condizioni meteo non ottimali. Ma questo non ha impedito a tanti di raggiungere il paese mirtense per la tradizionale manifestazione di artisti di strada, quasi a "proseguire" ancora di una settimana il carnevale da poco concluso.



E dopo il vertice che si era tenuto in Prefettura, proprio per organizzare al meglio i controlli nei dintorni, le Forze dell'Ordine hanno vigilato su afflusso e presenze. Nella giornata di domani si saprà l'esito dei controlli. Ultimo aggiornamento: 20:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA