UN CARRO DA RECORD

UN’EDIZIONE RICCA DI SODDISFAZIONI

RIETI - A Poggio Mirteto vince la meraviglia di Talocci. “Alice guarda il gatto” carro allegorico portato in scena dal Rione 87 di Talocci sale sul gradino più alto del podio della 157esima edizione del Carnevalone poggiano, seguito da "Italia sì, Italia no” di Canneto e da “La Bella e la Bestia” di Magliano Sabina.Un carro, quello di Talocci, che incarna alla perfezione le meraviglie del romanzo di Lewis Carrol reinterpretate da Walt Disney e Tim Burton. Sul carro campeggia lo Stregatto dagli occhi lucenti che nasconde nella sua pancia il mondo incantato di Alice. E quando si apre fa esplodere lo stupore. Da PinkoPanko e PankoPinko al Cappellaio matto con la Lepre bisestile, dal Brucaliffo che sputa fumo fino al Bianconiglio con la sua sveglia che corre in perenne ritardo. Ogni personaggio svolge un movimento per un totale di 14 combinazioni meccaniche.Un carro da record che non avrebbe sfigurato nelle vie di Viareggio. L’opera è stata realizzata in 45 giorni con un media di 15 ore di lavoro al dì. Per crearla sono stati impiegati 20 quintali di ferro, fogli di giornali vecchi incollati, pvc, pluriball e polistirolo in quantità difficilmente calcolabili.Anche quest’anno il Carnevalone non ha deluso le aspettative, andando oltre. Il pubblico delle grandi occasioni e decine fra carri allegorici, gruppi mascherati e maschere singole si sono riversati nelle vie mirtensi in occasione della 157esima edizione, che ha lasciato tutti soddisfatti. Dai partecipanti agli organizzatori della Pro Loco guidata da Tommaso Piersanti.Tante come ogni anno le categorie in gara. Di seguito tutti i vincitori.Gruppi oltre sessanta elementi: Primo classificato, “Piazza che vai ballo che trovi” di Poggio Mirteto; Secondo, “Peter Pan” di Montopoli di Sabina; Terzo, “Prodotti a km zero” di Poggio Mirteto.Gruppi fino a 60 elementi: Primo, “Mamma che era” di Poggio Mirteto; Secondo, “Ki Lai” di Castelnuovo di Farfa; Terzo: “Diva” di Talocci.“La Tombola di Cittadinanza£ di Poggio Mirteto vince nei gruppi fino a 30 elementi e “Palla rotta” sempre di Poggio Mirteto nei gruppi fino a 15 elementi.Tra le coppie mascherate: Prima “Veneziane poggiane” seguita da “Voglia di frutta” e “Superman”.Migliore maschera singola “Alisca sabina”.