Fara Sabina, rinvio al 5 marzo del carnevale talocciano

RIETI - Rinviato al prossimo 5 marzo il Carnevale di Talocci. La sfilata della 36esima edizione del Carnevale Talocciano che si sarebbe dovuta tenere domani e nella quale, grande protagonista sarebbe stato il carro “Coco el dia de los muertos” che domenica scorsa ha sbancato a Poggio Mirteto vincendo il primo premio alla 159esima edizione del Carnevalone poggiano, è rinviata a domenica 5 marzo sempre a partire dalle 14.30.

Le motivazioni. La decisione presa dagli organizzatori nel pomeriggio odierno a causa delle previsioni meteo per la giornata di domani che indicano pioggia. Si è aspettato fino alla fine per vedere se ci fosse qualche miglioramento, ma così non è stato e alla fine si è optato per il rinvio per non correre rischi di non poter svolgere la festa all’ultimo istante per la pioggia.

Tutto rinviato alla prima domenica di marzo col bel carro allegorico del Rione 87 di Talocci e i personaggi simbolo del cartone Pixar da Coco a Miguel, Dante fino a Pepita e il regno de los meuertos che sfileranno tra una settimana.