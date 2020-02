RIETI - Domenica prossima torna la sfilata allegorica per il Carnevale, dopo un biennio (2018 e 2019) di assenza. Ma, questa volta, non ci saranno i carri allegorici.

Cambia, rispetto al passato, anche il percorso: partenza da piazza Angelucci.



