Santa Rufina: in tanti a festeggiare il carnevale per i bambini / Le foto

RIETI - “Se puoi sognarlo puoi farlo” recita il cartello che accoglie i numerosi presenti, radunatisi al parco di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, dove ieri, complice anche la bella giornata, si è svolta una festa di carnevale dedicata in particolar modo ai più piccoli.

“Avevamo sognato di organizzare qualcosa anche quest’anno – racconta Fabio Francescangeli, il vice presidente dell’associazione Amici del Carnevale Santarofinaro – C’era però la grande incertezza dovuta ai contagi e così abbiamo pensato di spostare i tradizionali carri al periodo estivo, con la data che è ancora da decidere, tra giugno e luglio. Non potevamo però non pensare ai bambini, a loro abbiamo voluto dedicare un pomeriggio di festa. In tanti ci hanno raggiunto, sempre nel rispetto delle regole, nonostante avessimo scelto di pubblicizzare poco l’evento, per evitare assembramenti”.

Le famiglie hanno risposto positivamente all’invito, giungendo numerose al parco don Angelico Vanni.

Una festa che ha visto al lavoro il comitato con il presidente Gennaro Strollo, il suo vice Fabio Francescangeli, Andrea Carloni, Michela Falsini, Claudia Ciccarelli, Guido Colantoni, Stefano Carlone e Franco Casella, tutti contenti nel vedere finalmente la spensieratezza negli occhi dei più piccoli.

“Eravamo più felici di loro – spiega Francescangeli – Avevamo le lacrime agli occhi nel vederli così felici in questi tempi bui che stiamo attraversando, tra Covid e guerra. È stato bello vederli saltare e ballare, catturati dallo spettacolo delle bolle di sapone di Bertoldo. Abbiamo distribuito lecca lecca e coriandoli, è stato davvero bellissimo. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l’iniziativa e tutti i partecipanti”.