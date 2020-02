© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.È l’ora del carnevale in tutta la provincia. Personaggi disneyani e mitologia, fantastico e natura, cinema d’animazione e musica, sport e attualità. Sfilano i carri allegorici a. Assente la satira politica. E così, la parata di domenica (partenza alle 14.30 da via del Vivaio) si trasforma in un grande fumetto a cielo aperto. Protagonisti i carri, con in testa Batman, il maxi allestimento dei Ragazzi di Campagna di Montisola, impegnati come carristi e organizzatori. Al loro fianco il gruppo giovani di Greccio, che hanno puntato su un classico Disney, Ralph Spaccatutto. Pronti a sfilare anche i carri e gruppi Aladin (Pendenza di Cittaducale), La Maga Circe (Rione Collemare di Greccio), La Carovana del Carnevale Santarufinaro, Le Cugine di Campagna (Limiti di Greccio), Jolly Mania Dance (Greccio), Papa Francesco e il clero (Gruppo giovani di Contigliano), Team Mini Doctor (Contigliano), Gli Abitanti del mare (I bambini e i genitori dell’Istituto Comprensivo Malfatti di Contigliano), Il fondale marino (Centro commerciale naturale di Contigliano). Presenti le bande musicali e le majorettes di Configni, Marcetelli e Moricone. «Ricordo che domenica la sfilata dei carri allegorici si terrà solo a Limiti - precisa il presidente dell’associazione Ragazzi di Campagna, Valentino Spadoni. - Uno spettacolo da non perdere». A margine della manifestazione il ricordo del socio Renato Paolucci e del collaboratore Anselmo Marsili., domenica, torna il “Carnevale del Centro d’Italia” con il corso mascherato che vedrà la partecipazione delle scuole del capoluogo (assenti i carri). Assessorato alla Cultura e Turismo, Coop Centro Italia e in collaborazione con il Gruppo Jobel, dopo due anni di stop, torna la sfilata sul tema “Il mondo del cinema”. Alle 13 il raduno a piazzale Angelucci, dove è allestita la postazione musicale con il musicista Giobbe. Alle 14 la sfilata da via Liberato di Benedetto, viale Maraini, via Cintia fino a piazza Vittorio Emanuele II dove, alle 16.30, sono in programma l’esibizione dell’Orchestra Art & Jazz Big Band, diretta da Felice Porazzini e le premiazioni. In piazza anche la sagra della castagnola, con raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore in collaborazione con la Confraternita Misericordia di Rieti.Domenica dalle 14.30, a, in piazza Martiri 4 Aprile, festa di carnevale organizzata da Comune e Pro loco: balli, musiche e coreografie (oltre a frappe e castagnole) per il “Paese in Maschera”, accompagnati da Tony Gullo e la sua band. Premiazione della maschera più originale. A, domenica, la Pro loco inaugura la stagione con il “Carnevale dei bambini” e la sagra della bruschetta: motoraduno alle 9 e il mercato di carnevale in piazza. Alle 12 apertura degli stand gastronomici e, nel pomeriggio, maschere singole, di coppia e gruppi. Dalle 17 la sagra della bruschetta, con pizze fritte, castagnole e frappe. Domenica c’è poi il carnevale di, all’edizione numero 33.Per la stagione di prosa, al teatro Flavio di, questa sera (ore 21) e domenica (ore 17.30), Sebastiano Lo Monaco è autore e protagonista di “Io e Pirandello - in viaggio con i miei autori, da Sofocle ad Euripide e Dante Alighieri”, per la regia di Salvo Bitonti. Un viaggio in una Sicilia lontana ma non dimenticata, tra sapori e odori dell’infanzia e della sua adolescenza. Al Piccolo teatro dei Condomini di Rieti, oggi alle 17 e alle 21, domenica alle 17, il Gad Pier Luigi Mariani presenta “La ciommanica nuacchja”, due atti di Mario Travaglini, per la regia di Fabrizio Festuccia., nella ex chiesa di San Giorgio, domenica alle 18, a cura della Fondazione Varrone, è di scena la musica classica napoletana con l’Ensemble musica napoletana. A, domenica alle 18, al teatro San Michele Arcangelo, “The Prudes”, con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci, anche alla regia. Al Potlach di, per la stagione di teatro contemporaneo, questa sera alle 21, spettacolo di danza e teatro “Passi perduti e ritrovati”, mentre domenica alle 17 lo spettacolo per tutta la famiglia “Il mio amico è un asino” del Florian Metateatro.Spettacolo tra canzoni e video, oggi alle 16, all’Auditorium Varrone di. Caritas diocesana e Associazione contro il disagio e l’alcolismo daranno vita a un’iniziativa per sensibilizzare su un progetto nato presso il convento dei padri Cappuccini di Colle San Mauro. Una comunità di recupero con una decina di persone in situazioni di disagio e che, per volere della Chiesa di Rieti, vede l’assistenza del dottor Vito Grazioli. L’appello di don Fabrizio Borrello, direttore della Caritas diocesana, si rivolge anche a sacerdoti e parrocchie, a cui «chiediamo la partecipazione di ragazzi e famiglie, perché arrivi loro il messaggio».