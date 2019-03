© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Da, da, l’intero Reatino in maschera nel fine settimana per il carnevale 2019. Partito ail XXV Carnevale postarolo. Fino a oggi alle 18, nella tensostruttura riscaldata presso l’area commerciale Triangolo, la mostra fotografica «Scherzando scherzando per 24 anni». Stasera alle 21.30, festa in maschera con la Spider-Max 883 tribute band. Domenica dalle 14, con ritrovo nel piazzale Benny’s bar, sfilata dei carri (dalle 14.30) insieme a I tamburi di Leonessa, Banda Concezio Colandrea, Majorettes Centro Italia. Spettacolo degli Sbadieratori di Borgo Velino, rientro in zona Triangolo e, dalle 17.30, spettacolo del Clown magico con show di bolle di sapone.Stasera dalle 21.30, a, c’è il gran galà di carnevale presso il centro sportivo Vania Massari organizzato dalla Pro loco con la collaborazione del Comune. La musica dei M’ama non M’ama band e l’ animazione faranno da cornice alla festa tra balli e dolci tipici e al termine la premiazione della maschera più bella del 2019. Sempre a, inoltre, per gli appassionati di sci, aperti gli impianti di, domenica, la Pro loco organizza la 157esima edizione del Carnevalone Poggiano, il più antico della Regione con la sfilata dei carri allegorici, i gruppi mascherati e le macchine addobbate dal primo pomeriggio in Passeggiata e in piazza Martiri della Libertà. Al mattino, l’ingresso in piazza di Sua Maestà Carnevalone, poi le sfilate nel pomeriggio, le coreografie e le premiazioni finali.Rinviato per il maltempo domenica scorsa, il Carnevale Santarofinaro, a, si celebra domenica dalle 14.30 col corso mascherato di gruppi a piedi e carri allegorici per le vie del paese. Al termine, festa in piazza Pietro Nenni con musica e dolci. Rinvio per lutto, ad, delle iniziative previste per oggi, dopo la morte dell’appuntato scelto dei carabinieri Gennaro Acampa: si recupera il 24 marzo con la sfilata dei carri allegorici nel rito dei 12 Mesi. Per il «martedì grasso», prevista la rappresentazione del «Carnevale Morto». Per il Carnevale farense, gli appuntamenti sono oggi acon il carnevale dei bambini dalle 14.30, mentre a, domenica, torna il carnevale con sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati dalle 14. Sempre domenica, carnevale con musica balli e maschere adalle 14. Carnevale a, oggi dalle 14.45, con partenza di carri allegorici e gruppi mascherati da viale XIII Giugno. Dolci tipici offerti dalla Pro loco di Magliano. Durante la sfilata sarà presente «Sergione the King of the Pig food truck».Anche se ci sarà un bel sole in questi giorni il vento forte sarà il protagonista del weekend. Non si lasceranno sfuggire le correnti propizie che rendono la conca reatina preziosa per il loro sport gli appassionati di parapendio della scuola nazionale di volo libero Asd Prodelta, che per oggi hanno in serbo una colorata sorpresa. Nella mattinata fino al primo pomeriggio, «Maschere volanti» sul cielo che sovrasta i, con una vera e propria festa di carnevale in volo e concorrenti che si stanno attrezzando per rendere la discesa da Monte Rosato ancor più spettacolare. I partecipanti dovranno volare mascherati simulando azioni attinenti alla maschera indossata e, durante il volo, l’azione dovrà essere ripresa da una fotocamera on-board o attraverso un cellulare per rendere la giornata un momento di pura allegria per piloti e osservatori. Tutti, inclusi gli allievi dei voli alti, potranno partecipare alla gara, purché la maschera non comporti alcuna limitazione alla sicurezza, permetta la completa visuale e non ponga alcun limite al pilotaggio o agli interventi di emergenza. Un’apposita giuria premierà le azioni più spettacolari e le maschere più originali, ma tutti sono invitati ad accogliere con entusiasmo i fantasiosi piloti di parapendio nella spianata dell’atterraggio adiacente il Centro visite della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile, posta a circa 900 metri di dislivello da quella di decollo.L’Istituto scolastico paritario Bambin Gesù diorganizza il «Carnevale dei bambini». Martedì 5 marzo, dalle 17 alle 20, nella sede di via Garibaldi 163, genitori, bimbi e maestre si ritroveranno per festeggiare: l’istituto apre le porte ai bambini di Rieti per un pomeriggio di giochi, spettacoli di magia, maschere e merenda, in compagnia dell’associazione animatori Arcobaleno party. L’iniziativa è a ingresso gratuito.E arriva, immancabile, il thriller. Il pathos di Agatha Christie tinge di giallo anche quest’anno il palcoscenico del teatro Flavio Vespasiano con «Trappola per topi», poliziesco scritto nel 1952 dalla celebre drammaturga britannica. Un intramontabile classico, considerando che la messa in scena è stata proposta in 45 Paesi, il libro tradotto in ben 24 lingue ed è l’unico esempio di dramma tuttora rappresentato, ininterrottamente ogni giorno, a partire dal debutto che si tenne a Nottingham. Aarriverà domenica 3 marzo in una rappresentazione pomeridiana - ore 18.30 - che vede la regia di Stefano Messina, la traduzione di Edoardo Erba e sulla scena Claudia Crisafio, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola, Roberto Della Casa, Elisa Di Eusanio, Sebastiano Colla, Massimiliano Franciosa. «Quando ho letto il copione di Trappola per topi sono rimasto affascinato dalla capacità drammaturgica della scrittrice - racconta il regista. - E’ una miscela perfetta di suspense, thriller e comicità. Ho voluto ricreare il non detto e i giochi di sguardi, di cui è farcito il testo, per ricreare quell’atmosfera un po’ retrò e la tensione psicologica che cresce scena dopo scena. Mi sono imposto di non tradire la scrittrice e così ho scelto di non darne una lettura simbolica. Ho preferito il tradizionale al contemporaneo a tutti i costi. Credo che per far funzionare questo perfetto congegno sia necessario lasciarsi trasportare dal clima, dal periodo in cui è stato scritto». Il mystery drama della Christie intreccia ironia a drammaticità, bisticci e tensione, investigazione e psicanalisi. Non si nasconde la curiosità per la versione teatrale di un grande classico portata sul palcoscenico del Flavio per il penultimo spettacolo della stagione di prosa.«Sabina in Prima Fila» al terzo weekend di proiezioni nei Comuni aderenti. Si comincia oggi alle 21 al teatro Comunale di Casperia con «Euforia», il film diretto da Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, mentre alla Casa del Cittadino di Cantalupo si proietta «Il verdetto» con Emma Thompson e Stanley Tucci e al Convento San Paolo di Poggio Nativo, alle 21, Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti sono i protagonisti di «Ti presento Sofia» di Guido Chiesa. Oggi anche «La truffa dei Logan» di Steven Soderbergh, alla biblioteca di Stimigliano. Domenica alle 18 a Montopoli «Il mistero della casa del tempo» con Cate Blanchett: ai bambini offerta una confezione di popcorn. Al teatro Fausto Tozzi di Casaprota, domenica alle 18, «Ricchi di fantasia» con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli e, a Toffia, «La stanza delle meraviglie» con Julianne Moore. La rassegna coinvolge 18 comuni, è realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, con la Rete Cultura in Sabina e Atcl. La direzione artistica è di Paolo Di Reda.