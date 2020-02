RIETI - Un vero "fiume" colorato, di bambini, scuole al gran completo, adulti in maschera ha attraversato la città, per il ritorno della sfilata in maschera a Rieti dopo due anni di assenza. Niente carri, quest'anno, ma in tantissimi, da piazza Angelucci, hanno raggiunto piazza Vittorio Emanuele II, affollata in ogni suo angolo.



Una grande festa di colori che ha attraversato viale Maraini, via Cintia, fino alla piazza nel centro cittadino, dove si sono svolti la sagra della castagnola e spettacoli musicali.